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Министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин покидает свой пост
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Министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин покидает свой пост 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Василий Пронькин отсутствовал на совещании в правительстве по подготовке к весенне-полевым работам, на котором было сказано, что министр находится в отпуске. Эту новость начали активно обсуждать в социальных сетях, делая вывод об уходе Василия Пронькина со своего поста.
Василий Пронькин позднее заявил РБК: «Это мое личное решение». Однако в пресс-службе областного правительства «ФедералПресс» сообщили, что врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников на данный момент еще не подписал заявление.
Василий Пронькин родился в 1957 году, с 1998 по 2014 год работал главой Баганского района. В апреле 2014 года он стал заместителем губернатора Новосибирской области, а в июле 2015 года — заместителем председателя регионального правительства и министром сельского хозяйства Новосибирской области. Последней должности он лишился в июне прошлого года после «лесного скандала», когда депутаты заксобрания подняли вопрос о странных условиях конкурса на аренду лесного участка площадью 250 тысяч га леса в Тогучинском и Болотнинском районах сроком на 49 лет. Уже тогда многие депутаты заксобрания требовали увольнения Василия Пронькина с поста министра сельского хозяйства региона.
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