Стройка ЖК «Изумрудный» на улице Революции встала на паузу. И дело не в склоне под домом

Компания «Стройсервис» приостановила возведение ЖК «Изумрудный» на улице Революции, 2а. Градозащитник Денис Галицкий связал остановку строительства с проблемами, возникшими из-за места его возведения — это самый близкий к логу дом на улице. Ранее на стройку жаловались и жильцы дома на улице Веселая, 1 — ближайшего к Революции, 2а. По их словам, из-за новой стройки и специфического расположения в их доме появились трещины. Мы поговорили с застройщиком ЖК «Изумрудный» о причинах остановки строительства.

ЖК «Изумрудный» строится на Революции, 2а с 2015 года. Изначально против строительства многоэтажки выступали местные жители. Они обращали внимание, что из-за стройки в соседних домах начали появляться трещины и стала обрушаться плитка. Конфликт с жильцами застройщику в итоге удалось уладить. Однако в 2018 году об опасности строительства рядом с обрывом заявил градозащитник Денис Галицкий. В своем блоге общественник рассказал, что гарантий устойчивости склона эксперты не дают.

— Понятно, что риски возведения домом в хорошем месте и в таком — разные, — рассказал 59.ru Денис Галицкий. — Если люди полностью доверяют этому застройщику, считают, что риски приемлемые, то проблем нет. Но мне кажется, что покупатели многого не понимают. Они думают, что раз выдано разрешение на строительство и есть экспертиза, всё гарантировано. Но это не означает, что при покупке квартиры вы не столкнётесь с тем, что в итоге всё поползет.

В компании-застройщике все обвинения по поводу слабой устойчивости склона отвергают и заявляют о надежности дома.

— Проектировщик нас заверил, что никаких проблем со склоном нет, — объяснил 59.ru представитель застройщика Вячеслав Садыров. — Фундамент прошел все необходимые испытания. К нам даже прокуратура приходила и все документы мы им предоставляли. Вообще, фундамент у нас рассчитан на 40-этажный дом, а будет 25-этажный.

Именно с изменением высотности дома — изначально он планировался 22-этажным — компания связывает приостановку строительства. Проект был изменен в 2017 году, дом решили увеличить на три этажа. В декабре прошлого года было получено новое разрешение на строительство. Срок окончания по нему — середина 2019 года. Кроме того, застройщик сейчас начинает работать с новым подрядчиком — старый, по его словам, не соответствовал требованиям строительного-технического надзора. Новый пока не может приступить к работе из-за того, что приемка-сдача не осуществлена.

— По новому разрешению, которое мы получили 12 декабря, сроки сдачи дома продлены в связи с тем, что у нас поменялась этажность, — пояснил застройщик. — По разрешению мы можем спокойно строить до середины 2019 года. Все деньги и дольщики у нас застрахованы. Мы строим по 214-ФЗ и ответственность у застройщика совсем другая, нежели строят по паям.