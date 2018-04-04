Фотовыставка «Природа России» проходит в библиотеке № 171

Автор уникальных работ — Анна Новичкова, научный сотрудник кафедры гидробиологии биологического факультета МГУ . Об это рассказывается на странице библиотеки в социальной сети «ВКонтакте».

«Фотография — это язык, на котором можно общаться, язык — понятный и доступный всем» — уверена автор фотовыставки А. Новичкова.