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Фотовыставка «Природа России» проходит в библиотеке № 171
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Фотовыставка «Природа России» проходит в библиотеке № 171 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
Автор уникальных работ — Анна Новичкова, научный сотрудник кафедры гидробиологии биологического факультета МГУ. Об это рассказывается на странице библиотеки в социальной сети «ВКонтакте».
«Фотография — это язык, на котором можно общаться, язык — понятный и доступный всем» — уверена автор фотовыставки А. Новичкова.
Работы фотомастера могут рассказать обо всей России — от Калининграда до Камчатки и позволят окунуться в необыкновенный, уникальный мир природы, которым нельзя не восхищаться. Приглашаем всех желающих посетить эту замечательную выставку. Вход свободный.
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