Удмуртия в минуту: год Соловьева под арестом и школы без охраны

Ижевск. Удмуртия . Почти 80 процентов школ Удмуртии остались без квалифицированной охраны, Александр Соловьев уже год живет в Москве на домашнем аресте, при эвакуации из «Ижевских терм» персонал требовал от посетителей оплатить услуги и 301 миллион рублей из фонда Президента России на долгострой в Ижевске. Информагентство «Сусанин» пишет обо всем, что интересного произошло за минувший день.

Удмуртия в минуту: год Соловьева под арестом и конец долгостроев

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА «Сусанин». http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Школы без охраны:

Прокуратура выяснила, что почти 80 процентов школ Удмуртии не имеют круглосуточной квалифицированной охраны. В 36 школах не работала пожарная сигнализация. Всего на безопасность детей школам необходимо найти 770 миллионов рублей/

Год под арестом:

Александра Соловьева задержали ровно год назад. Сразу после этого бывший глава Удмуртии дал показания, признал вину в получении взяток и заключил сделку со следствием. Сейчас он находится под домашним арестом.

Эвакуация за деньги:

Вчера при эвакуации во время пожарной тревоги из «Ижевских терм» не выпускали посетителей. Администрация требовала оплатить оказанные услуги. Владелец терм аргументировал этот шаг тем, что тревога была учебной.

Конец долгостроя:

301 миллион рублей получила республика из резервного фонда президента России на завершение строительства поликлиники на улице Баранова. Ее строят с 2010 года. Ижевску надо найти еще 58 миллионов рублей на запуск школы искусств в микрорайоне «Столичный».

Год Бречалова: