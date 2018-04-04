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Удмуртия в минуту: год Соловьева под арестом и школы без охраны
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Удмуртия в минуту: год Соловьева под арестом и школы без охраны 

ИА «Сусанин» 24 минуты назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Почти 80 процентов школ Удмуртии остались без квалифицированной охраны, Александр Соловьев уже год живет в Москве на домашнем аресте, при эвакуации из «Ижевских терм» персонал требовал от посетителей оплатить услуги и 301 миллион рублей из фонда Президента России на долгострой в Ижевске. Информагентство «Сусанин» пишет обо всем, что интересного произошло за минувший день.
Удмуртия в минуту: год Соловьева под арестом и конец долгостроев
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА «Сусанин». http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)
Школы без охраны:
Прокуратура выяснила, что почти 80 процентов школ Удмуртии не имеют круглосуточной квалифицированной охраны. В 36 школах не работала пожарная сигнализация. Всего на безопасность детей школам необходимо найти 770 миллионов рублей/
Год под арестом:
Александра Соловьева задержали ровно год назад. Сразу после этого бывший глава Удмуртии дал показания, признал вину в получении взяток и заключил сделку со следствием. Сейчас он находится под домашним арестом.
Эвакуация за деньги:
Вчера при эвакуации во время пожарной тревоги из «Ижевских терм» не выпускали посетителей. Администрация требовала оплатить оказанные услуги. Владелец терм аргументировал этот шаг тем, что тревога была учебной.
Конец долгостроя:
301 миллион рублей получила республика из резервного фонда президента России на завершение строительства поликлиники на улице Баранова. Ее строят с 2010 года. Ижевску надо найти еще 58 миллионов рублей на запуск школы искусств в микрорайоне «Столичный».
Год Бречалова:
Информагентство «Сусанин» подводит итоги года Александра Бречалова в качестве главы республики. В нашем материале мы вспомним о финансовых показателях региона, о долгах Удмуртии и о преодолении бюджетного кризиса.
ИА «Сусанин»: последние новости
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