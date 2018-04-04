Совет ветеранов Ленобласти возглавил помощник Дрозденко

«Впервые за долгие годы предложено возглавить совет человеку, который не является пенсионером, чтобы он активно работал с первичными организациями в районах, имел опыт в сфере государственного управления, имел возможность постоянно встречаться с представителями совета на местах, вникать в актуальные проблемы и эффективно их решать», — прокомментировал назначение губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Напомним, в Ленобласти увеличат рабочие места для людей с ограниченными возможностями. Соответствующий законопроект принял губернатор области Александр Дрозденко. Согласно новому законопроекту, инвалиды смогут устроиться на малые предприятия, штат сотрудников которых насчитывает более 35 человек.

Фото: lenobl.ru