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Совет ветеранов Ленобласти возглавил помощник Дрозденко
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Совет ветеранов Ленобласти возглавил помощник Дрозденко 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Советник губернатора Ленинградской области Юрий Олейник единогласно избран председателем совета Ленинградской региональной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, передает пресс-служба правительства области.
«Впервые за долгие годы предложено возглавить совет человеку, который не является пенсионером, чтобы он активно работал с первичными организациями в районах, имел опыт в сфере государственного управления, имел возможность постоянно встречаться с представителями совета на местах, вникать в актуальные проблемы и эффективно их решать», — прокомментировал назначение губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Напомним, в Ленобласти увеличат рабочие места для людей с ограниченными возможностями. Соответствующий законопроект принял губернатор области Александр Дрозденко. Согласно новому законопроекту, инвалиды смогут устроиться на малые предприятия, штат сотрудников которых насчитывает более 35 человек.
Фото: lenobl.ru
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