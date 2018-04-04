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Активные граждане одобрили появление кабинетов врачей общей практики
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Активные граждане одобрили появление кабинетов врачей общей практики 

Москва24 26 минут назад
Фото: Москва24
Москвичи положительно оценили появление в поликлиниках кабинетов и манипуляционных для врачей общей практики. Опрос провели в разделе «Городские новинки» на портале «Активный гражданин». Мнением поделились около 134 тысяч человек. Почти 80 процентов поставили высший балл новшеству. Средняя оценка составила 4,6 балла.
"Голосования, посвященные вопросам здравоохранения, в «Активном гражданине» проводятся часто, за несколько лет их было уже более 30. Высокая оценка и поддержка инициатив столичной системы здравоохранения очень важны для нас", — цитирует руководителя департамента здравоохранения Алексея Хрипуна портал мэра и правительства Москвы.
Глава ведомства подчеркнул, что среду, ориентированную на пациентов, в поликлиниках помогают формировать именно москвичи. Они уже помогли установить критерии проекта «Московский стандарт поликлиники», а тот сделал посещение и пребывание в медучреждениях более комфортным.
В столичных поликлиниках оборудовано более 550 манипуляционных для врачей общей практики. Их количество планируется увеличивать по мере подготовки новых кадров. Преимущество специалистов состоит в наличии знаний в сфере отоларингологии, офтальмологии, неврологии, хирургии и в других медицинских областях. Все терапевты, получившие новую специальность, получают ежемесячную надбавку в размере 20 тысяч рублей.
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