В Железноводске выберут цветочную фею КМВ

«Бал тюльпанов» устроят 29 апреля для горожан и туристов в Железноводске , сообщает STAV.AIF.RU пресс-служба администрации города.

Этой весной на клумбах Железноводска распустится более 60 тысяч тюльпанов. Городское управление культуры организует по этому поводу масштабный бал. Для проведения цветочного шоу все здравницы города организуют тематические площадки и проведут многочисленные концерты, мастер-классы, ярмарки и представления.

Основное праздничное действо пройдёт на курортной площади перед Пушкинской галереей. В финале праздника гости выберут его королеву — главную цветочную фею КМВ. Чтобы побороться за это звание, девушкам придётся соблюсти символический дресс-код и подчеркнуть цветочную тему в своём наряде или макияже.