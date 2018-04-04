«ВКонтакте» изменила алгоритм показа постов в ленте новостей

Теперь в приоритете станут наиболее свежие публикации, а записи от часто посещаемых страниц и сообществ получат приоритет, сообщается в официальном блоге социальной сети.

Пользователи смогут подписаться на уведомления о новых записях нужной страницы. На приоритет постов отдельно для каждого пользователя будут влиять страницы, на которые пользователь заходит чаще всего.

«Если стараетесь отслеживать записи определенных сообществ или часто посещаете их страницы, материалы от таких пабликов и групп будут показаны вам выше», — говорится в сообщении.

В ленте станет больше постов с обсуждениями, «чтобы все желающие могли быстро подключиться к интересной дискуссии». Обновленные алгоритмы будут учитывать онлайн-статус пользователей, на которых опубликован пост. Таким образом в соцсети намерены поощрять общение.

«ВКонтакте» обещают, что благодаря технологиям машинного обучения в ленте будет меньше спама, записей с кликбейтом, призывами к накруткам лайков и рекламы «ненадлежащего качества».

Кроме того, соцсеть теперь будет объединять в одну запись одинаковые репосты, то есть репосты одной и той же записи без комментария от автора репоста. Репосты с комментариями будут выглядеть как раньше.

Слева — новый вид репоста без сопроводительного текста (публикации от нескольких авторов группируются в одну), справа — репост с примечаниями поделившегося

Авторам и владельцам сообществ, которые интересны пользователям, дадут больший охват в ленте. В соцсети отметили, что записи со ссылками на внешние ресурсы и «сухой подводкой» проиграют место в ленте интересному авторскому контенту.