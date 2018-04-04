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Минвостокразвития намерено поддерживать развитие телемедицины в ДФО
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Минвостокразвития намерено поддерживать развитие телемедицины в ДФО 

Дальний Восток 1 час назад
Фото: Дальний Восток
Министерство по развитию Дальнего Востока намерено поддерживать развитие телемедицины в регионах Дальнего Востока, сообщил журналистам в Южно-Сахалинске директор департамента развития человеческого капитала и территориального развития Минвостокразвития Григорий Смоляк.
«Поддержка будет. Это вопрос доступности медицинской помощи, реализуя этот проект, мы решаем этот вопрос на конкретной территории, где живут конкретные люди», — сказал Смоляк. В то же время он отметил, что телемедицина не отменяет необходимости строительства больниц, ФАП, создания переносных комплексов.
Генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков отметил, что в ДФО свыше 200 предприятий работают на удаленных территориях. И важно, что вопрос о необходимости развития телемедицины подняли именно работодатели. IV Всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока» открылась во вторник в Южно-Сахалинске. Организаторами мероприятия выступают Министерство РФ по развитию Дальнего Востока, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и правительство Сахалинской области.
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