Минвостокразвития намерено поддерживать развитие телемедицины в ДФО

Министерство по развитию Дальнего Востока намерено поддерживать развитие телемедицины в регионах Дальнего Востока, сообщил журналистам в Южно-Сахалинске директор департамента развития человеческого капитала и территориального развития Минвостокразвития Григорий Смоляк

«Поддержка будет. Это вопрос доступности медицинской помощи, реализуя этот проект, мы решаем этот вопрос на конкретной территории, где живут конкретные люди», — сказал Смоляк. В то же время он отметил, что телемедицина не отменяет необходимости строительства больниц, ФАП, создания переносных комплексов.