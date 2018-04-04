ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» провело в СПбГУГА День карьеры

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации » провела в Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации (СПбГУГА) День карьеры под девизом «От учащегося — к работнику ФГУП „Госкорпорация по ОрВД“. Основной целью данного мероприятия являлось доведение до студентов одного из ведущих ВУЗов авиационной отрасли России полной информации о возможности трудоустройства в Госкорпорации, являющейся национальным провайдером аэронавигационного обслуживания, после завершения их обучения.

В рамках мероприятия перед учащимися выступили ректор Университета Михаил Смуров, заместители генерального директора ГК ОрВД Никита Данилов и Сергей Погребнов, а также ряд других руководителей структурных подразделений и региональных филиалов Предприятия. В выступлениях руководителей Госкорпорации акцент был сделан на специфике работы и уникальных для нашей страны условиях труда, которые обеспечиваются сотрудникам Предприятия.

Кроме того, подробно были разобраны корпоративный социальный пакет и условия, при которых молодые специалисты смогут пополнить ряды авиадиспетчеров и специалистов службы эксплуатации радиотехнического оборудования и связи (ЭРТОС).

Выступавшие топ-менеджеры корпорации подчеркнули, что Предприятие прежде всего заинтересовано в притоке молодых кадров в свои филиалы, расположенные на Дальнем Востоке, Крайнем Севере и в Сибири. Для этого в ГК ОрВД уже действует программа привлечения специалистов в указанные регионы, включающая в себя пособия и единовременные выплаты для обустройства на новом месте, финансовую помощь в приобретении и аренде жилья, оплату санаторно-курортного отдыха и авиаперелетов, процентную надбавку к зарплате, возможность получать дополнительное образование и повышать квалификацию. Еще один возможный бонус — включение в кадровый резерв.

При этом Госкорпорация по ОрВД предъявляет достаточно высокие требования к знаниям и навыкам молодых специалистов, претендующих на трудоустройство, ставя перед ними амбициозные задачи по модернизации Единой системы организации воздушного движения, повышению уровня клиентоориентированности при предоставлении аэронавигационного обслуживания пользователям воздушного пространства, использованию самых современных аэронавигационных технологий.

»Сказать, что обеспечение безопасности полетов является для нас основной целью, было бы не совсем верно, — заметил Никита Данилов. — Высочайший уровень безопасности полетов воздушных судов — это то, что должно быть обеспечено нами априори. Это основа, на которой строится вся остальная деятельность ГК ОрВД, включая обеспечение регулярности воздушного движения, повышение пропускной способности воздушного пространства РФ, качественное оказание полного спектра аэронавигационных услуг. Наша цель — стать первым среди лучших поставщиков АНО в мире". Таким образом, сделать ставку на привлечение серьезно подготовленной молодежи, желающей сделать карьеру в аэронавигационной отрасли, по мнению замгендиректора корпорации, является в обозначенном контексте правильным решением.