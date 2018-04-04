Арамильские долгострои обернулись для застройщика «уголовкой»

Руководителю строительной компании «Лоджик-Девелопмент» Захару Ивачеву предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"). Он находится под подпиской о невыезде, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области

По версии следствия, обвиняемый «в целях извлечения выгоды для себя и других лиц привлеченные от граждан денежные средства в размере более 1,1 миллиона рублей не направил на цели строительства жилых домов в городе Арамиле и поселке Светлый Арамильского городского округа — чем причинил имущественный ущерб гражданам, нарушил их права и законные интересы на получение в собственность жилища в определенный срок».

Уголовное производство по делу о «арамильских долгостроях» началось еще весной 2017 года, однако до недавнего времени оно оставалось бесфигурантным. В ходе проверок Госжилстройнадзора в марте прошлого года, вскрылись факты нецелевого использования застройщиком денежных средств дольщиков.

Кроме того, в проблемах с долевыми долгостроями Арамиля могут быть замешаны и муниципальные чиновники. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», в марте 2018 года в Сысертский райсуд было направлено уголовное дело в отношении бывшего замглавы Арамиля Александра Мельникова . Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, в обмен на которую тогдашний вице-мэр обещал лоббировать бизнес-интересы «Лоджик Девелопмент».

Компания «Лоджик-Девелопмент» приступила к сбору денег дольщиков на строительство квартала в Светлом в 2014 году. Однако вскоре стройка встала. Без квартир в итоге осталось более 400 семей, многие из дольщиков вынуждены были взять ипотечный кредит для покупки жилья.

В феврале 2018 года стало известно, что областные власти нашли другого инвестора, готового завершить строительство в Арамиле — группу компаний «ТЭН». Предполагалось, что в обмен застройщик получит земельный участок под бывшей больницей «Скорой помощи» в Зеленой роще. Однако договоренности пока не вышли за рамки соглашения о намерениях.

Стоит отметить, что арамильские долгострои — не единственные долевые объекты, по которым идет уголовное производство. Как пояснили в пресс-службе облпрокуратуры, расследования ведутся в отношении руководства 7 строительных компаний.

В том числе «Рубикон–Аэро Инвест» (дом на Щербакова, 20, Екатеринбург ); ООО «БЗСК СтройИнвест» (ЖК «Оптимист», Первоуральск ), ООО «Диарт-Урал» и ООО «Уральско-Сибирская Железнодорожная проектно-строительная компания» (ЖК «Кольцовский дворик», Екатеринбург). Также под «уголовку» попали неустановленные руководители ЖСК «Уралэнергостройкомплекс» и ООО «Уралэнергостройкомплекс» (ЖК «Новый Уктус» и «Первый Николаевский», Екатеринбург).

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