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Жители Академического района встретятся с главой управы 18 апреля
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Жители Академического района встретятся с главой управы 18 апреля 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
18 апреля состоится традиционная ежемесячная встреча главы управы с жителями Академического района, на которой жители получат информацию о работе районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Напоминаем, что встреча с населением начнется как обычно в 19:00 и будет проходить в управе района, расположенной по адресу: Новочеремушкинская улица, д.23, к 5. Собрание откроет глава управы Академического района Эльвира Альбертовна Шигабетдинова.
На этот раз на повестке дня встречи с руководством района стоит один вопрос:
— «О работе районной Комиссии по делам несовершенно летних и защите их прав».
После обсуждения темы повестки будет время задать руководству и другие вопросы.
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