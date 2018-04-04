Жители Академического района встретятся с главой управы 18 апреля

18 апреля состоится традиционная ежемесячная встреча главы управы с жителями Академического района, на которой жители получат информацию о работе районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Напоминаем, что встреча с населением начнется как обычно в 19:00 и будет проходить в управе района, расположенной по адресу: Новочеремушкинская улица, д.23, к 5. Собрание откроет глава управы Академического района Эльвира Альбертовна Шигабетдинова

На этот раз на повестке дня встречи с руководством района стоит один вопрос:

— «О работе районной Комиссии по делам несовершенно летних и защите их прав».

После обсуждения темы повестки будет время задать руководству и другие вопросы.