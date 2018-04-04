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Жители Приморья спасли более 30 рыбаков с дрейфующей льдины
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Жители Приморья спасли более 30 рыбаков с дрейфующей льдины 

360tv.ru 22 минуты назад
Фото: Primpress
Жители села Береговое в Приморском крае не дождались спасателей и своими силами сняли с оторвавшейся льдины более 30 рыболовов‐любителей в районе мыса Песчаный в Амурском заливе. Об этом сообщило ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс‐службу краевой администрации.
По данным краевого учреждения по пожарной безопасности, ГОЧС, спасатели получили сообщение о случившемся от самих рыбаков, находящихся на дрейфующей льдине.
После этого сотрудники Приморской краевой
поисково-спасательной
службы незамедлительно выдвинулись на помощь людям. Однако местные жители решили не дожидаться специалистов и самостоятельно перевезли рыбаков к берегу на моторных лодках.
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