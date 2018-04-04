Жители Приморья спасли более 30 рыбаков с дрейфующей льдины 

Жители села Береговое в Приморском крае не дождались спасателей и своими силами сняли с оторвавшейся льдины более 30 рыболовов‐любителей в районе мыса Песчаный в Амурском заливе. Об этом сообщило ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс‐службу краевой администрации.
По данным краевого учреждения по пожарной безопасности, ГОЧС, спасатели получили сообщение о случившемся от самих рыбаков, находящихся на дрейфующей льдине.
После этого сотрудники Приморской краевой
поисково-спасательной
службы незамедлительно выдвинулись на помощь людям. Однако местные жители решили не дожидаться специалистов и самостоятельно перевезли рыбаков к берегу на моторных лодках.