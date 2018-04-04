Кредит недоверия. Какую славу заслужил Игорь Плаксин у обманутых дольщиков

В гордуме Екатеринбурга VI созыва есть несколько депутатов, которые пришли в политику из строительного бизнеса. «АиФ-Урал» уже писал о двоих, представляя их политиками. Наш сегодняшний герой — Плаксин Игорь — больше строитель. В том числе и собственной репутации, которую в последнее время старается подмочить прокуратура

«За усердные труды»

Игорь Юрьевич Плаксин — человек заслуженный, известный уральский строитель и благотворитель. Среди его наград чего только нет: почётные грамоты от губернатора и главы Екатеринбурга, премия им. Татищева и де Геннина, знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью ». Есть даже грамоты от покойного патриарха Алексия II («в благословение за усердные труды во славу Русской православной церкви ») и от архиепископа Викентия.

Несмотря на статус, данный регалиями, Игорь Юрьевич отличается необычайной скромностью: он очень не любит давать комментарии журналистам и, как правило, не даёт. И так уж получилось, что именно со строительством связано наибольшее количество скандалов, фигурантом которых был и до сих пор является народный избранник.

Будущий «Почётный строитель России» родился в 1964 году в Свердловске . Окончив школу №38 и Свердловский горный институт по специальности инженер-электрик, Плаксин трудился на Уральском электромеханическом заводе. Чем он занимался в 90-е, после распада СССР, доподлинно неизвестно. В его официальной биографии об это сказано довольно туманно: «Работал в производственных, торговых, строительных организациях на различных должностях». Но в нулевые он возглавил могущественную империю — некоммерческое партнёрство «Уралэнергостройкомплекс».

До последнего времени в империю Плаксина входили агентство недвижимости и управляющая компания, а также более десятка независимых строительных организаций (их число постоянно менялось). В 2012 году по объёмам строительства НП заняло третье место в столице Урала, но… Всё хорошее когда-нибудь заканчивается.

«Трамп, помоги!»

В гордуму VI созыва член «Единой России» Игорь Плаксин плавно «шагнул» из думы V созыва. В СМИ писали, что его кандидатура была согласована в мэрии, а на выборы он пошёл с фондом в 332 тысячи рублей. Сегодня он занимает пост зампредседателя комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. Он также член комиссии по бюджету и экономической политике.

Один из наших экспертов охарактеризовал Плаксина так: «Отрабатывает муниципальные гарантии». Что это значит? Два года назад мэрия Екатеринбурга выступила поручителем по кредиту в 215 млн рублей, выданному предприятию «Стройуниверсал» — генеральному подрядчику на объектах УЭСК. Но предприятие просрочило выплаты, а в мае 2017 года Арбитражный суд Свердловской области признал его банкротом и открыл конкурсное производство. Эта и другие тяжбы, связанные с невозвратом многомиллионных кредитов, длятся до сих пор.

В «Картотеке» ИД «Коммерсантъ» Игорь Плаксин значится не только руководителем УЭСК, но и учредителем множества разнообразных ООО, ЗАО, СК и ЖСК. Был даже Благотворительный фонд Игоря Плаксина (ликвидирован в 2014 году по решению суда). Но особого упоминания стоит амбициозный проект ЖК «Первый Николаевский», вокруг которого несколько лет кипели нешуточные страсти.

Комплекс начали возводить ещё в 2012 году, но в 2016-м стройка была заморожена. Плаксин во всём обвинил Сбербанк , который якобы прекратил финансирование, Сбербанк выдвигал свою версию событий, сроки сдачи объекта постоянно переносились. А в это время на митинги и пикеты вышли сотни обеспокоенных дольщиков и пайщиков. Дело доходило даже до голодовок.

Однажды обозлённые пайщики «Первого Николаевского» пришли к памятнику основателям Екатеринбурга с плакатами, среди которых был и такой: «Трамп, помоги достроить!». Вроде как, отчаявшись найти помощь в лице местных властей и правоохранителей, люди обратились к новому президенту США . Депутат Свердловского Заксобрания (на тот момент) Андрей Альшевских , который пообщался с протестующими, дал Игорю Юрьевичу следующую характеристику: «На мой взгляд, из-за таких, как он, население и теряет доверие к органам власти. Не помешает, если коллеги по муниципальному парламенту проведут с Плаксиным профилактическую беседу». Позднее он выразил удивление, что депутата «до сих пор с позором не выгнали из „Единой России“, от которой он попал в гордуму. Ведь все претензии горожан к „Уралэнергостройкомплексу“ автоматом переносятся на партию президента… ».

Но, насколько нам известно, никаких «бесед» с парламентарием в гордуме проводить не стали.

От митингов до УК РФ

Скандал с «Первым Николаевским» вошёл в топ-10 самых популярных тем Яндекса 2016 года у жителей Среднего Урала. В конце концов комплекс был отдан другому застройщику. Но в 2017 году за УЭКС числилось уже 5 проблемных объектов! Акции протеста следовали одна за другой. В сентябре в Екатеринбурге состоялся митинг дольщиков и пайщиков, собравший 5,5 тысячи человек. К людям вышли губернатор Евгений Куйвашев , глава свердловского Минстроя Михаил Волков и омбудсмен Татьяна Мерзлякова . Однако Игорь Плаксин «традиционно» пропустил и это мероприятие.

А в ноябре 2017 года на Игоря Юрьевича «наехали» представители нескольких частных охранных предприятий. Как выяснилось, обанкротившиеся структуры УЭСК задолжали им порядка 6 млн рублей. «Были организованы новые фирмы с теми же названиями, и получить деньги с них невозможно», — жаловался журналистам директор ООО ЧОП «Ратибор-Е» Дмитрий Смирнов . Охранники написали письма губернатору, в ОБЭП и почему-то депутату Госдумы РФ Иосифу Кобзону . Часть денег тогда удалось взыскать через ФССП.

Последняя акция протеста прошла в феврале 2018 года. Пайщики долгостроя ЖК «Новый Уктус» (пятая очередь) вышли на «юбилейный» (пятнадцатый) митинг, заявив, что стройка стоит, а виновен в этом прежний застройщик — УЭСК. Якобы он не передаёт новому застройщику всю необходимую документацию…

Между тем в последние дни Игорь Юрьевич и его империя стали объектом особо пристального внимания со стороны надзорного ведомства. Заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарёв потребовал активизировать расследование уголовного дела по статье 159 УК РФ (мошенничество), возбуждённого в феврале по заявлениям пайщиков «Нового Уктуса» (всего пострадало порядка 900 человек). Им занимается ГСУ МВД РФ по Свердловской области, и к работе привлечены самые опытные сотрудники. При этом ранее Пономарёв призвал дать уголовно-правовую оценку действиям конкретно депутата Плаксина.

«Верни наши деньги»

В 2015 году Игорь Плаксин заработал 14,8 млн рублей, но в следующем его доходы заметно упали — до 6,5 млн За ним не числится никаких машин, яхт и самолётов, но есть квартира и нежилые помещения. Кое-какая недвижимость записана также на его несовершеннолетнего ребёнка.

В Интернете у депутата средний уровень медиаактивности — 1 188 упоминаний с октября 2013 по декабрь 2017 года (по данным системы «АПИ-Мониторинг»), связанных по преимуществу с акциями протеста обманутых пайщиков и невозвратом кредитов. Может быть, поэтому, а может, и нет, но у него весьма неустойчивая позиция в рейтинге выживаемости депутатов (3,3 балла из 5).

Стоит также отметить, что у Игоря Юрьевича есть свой персональный сайт, с которого он регулярно поздравляет электорат со всеми государственными праздниками. Он также присутствует в паре социальных сетей, однако все записи там датируются исключительно 2013 годом. После самого первого его поста «ВКонтакте» один из пользователей оставил единственный за всё время существования страницы комментарий (капслоком): «ВЕРНИ НАШИ ДЕНЬГИ».