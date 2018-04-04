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Гутерреш назвал киберпространство следующим полем противостояния терроризму
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Гутерреш назвал киберпространство следующим полем противостояния терроризму 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Киберпространство стало следующим полем противостояния терроризму, говорится в обращении генсека ООН Антониу Гутерреша, зачитанном на открытии конференции по международной безопасности в Москве замгенсеком организации Владимиром Воронковым.
"Следующее поле битвы против терроризма находится в киберпространстве", — говорится в обращении генсека.
Гутерреш отметил, что террористы пытаются использовать в своих целях новые технологические достижения, включая информационно-коммуникационные технологии, беспилотные летательные аппараты и искусственный интеллект.
Кроме того, они используют социальные сети, в том числе зашифрованные коммуникации и теневую сеть, чтобы распространить свой зловещий опыт, координировать атаки и подстрекать сторонников на проведение терактов в различных странах, говорится в заявлении.
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