Гутерреш назвал киберпространство следующим полем противостояния терроризму

"Следующее поле битвы против терроризма находится в киберпространстве", — говорится в обращении генсека.

Гутерреш отметил, что террористы пытаются использовать в своих целях новые технологические достижения, включая информационно-коммуникационные технологии, беспилотные летательные аппараты и искусственный интеллект.

Кроме того, они используют социальные сети, в том числе зашифрованные коммуникации и теневую сеть, чтобы распространить свой зловещий опыт, координировать атаки и подстрекать сторонников на проведение терактов в различных странах, говорится в заявлении.