В Ясеневе предпринимателей научат правильно строить свой бизнес

В апреле в библиотеке № 26 в «Молодежном центре» по адресу: ул. Паустовского д., 2/34, стартует курс бизнес-лекций от профессионального аналитика, бизнес-консультанта, магистра управления бизнесом, МВА, Олега Синельникова.

Курс рассчитан на представителей малого и среднего бизнеса, которые имеют работающий бизнес. Также, он будет интересен предпринимателям, которые находятся в начале своего пути, или ищут информацию (способы) развития бизнеса с высокими показателями роста.

Запланировано 4 семинара по 2 академических часа.

На первом занятии Олег Синельников расскажет про бизнес-план развития малого и среднего предприятия (предпринимательства). А также познакомит слушателей с показателями эффективности бизнеса, бизнес-проекта.