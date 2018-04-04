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В Ясеневе предпринимателей научат правильно строить свой бизнес
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В Ясеневе предпринимателей научат правильно строить свой бизнес 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
В апреле в библиотеке № 26 в «Молодежном центре» по адресу: ул. Паустовского д., 2/34, стартует курс бизнес-лекций от профессионального аналитика, бизнес-консультанта, магистра управления бизнесом, МВА, Олега Синельникова.
Курс рассчитан на представителей малого и среднего бизнеса, которые имеют работающий бизнес. Также, он будет интересен предпринимателям, которые находятся в начале своего пути, или ищут информацию (способы) развития бизнеса с высокими показателями роста.
Запланировано 4 семинара по 2 академических часа.
На первом занятии Олег Синельников расскажет про бизнес-план развития малого и среднего предприятия (предпринимательства). А также познакомит слушателей с показателями эффективности бизнеса, бизнес-проекта.
Дополнительным бонусом занятий станет отдельный блок информации по налогооблажению. Лекции прочитает советник налоговой службы Российской Федерации III ранга, консультант по налогообложению и бухучету Тамара Гаврилина. На первом занятии она проведет сравнительную характеристику налогов для предпринимателей и поможет определиться с оптимальной системой налогооблажения для вашего бизнеса.
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