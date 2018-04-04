Сбербанк заявил о своей непричастности к открытию криптообменника «Сберкоин» рядом с Курским вокзалом

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе банка.

«Нет, новая компания к Сбербанку отношения не имеет. Сбербанк осуществляет постоянный контроль и мониторинг соблюдения прав банка в области интеллектуальной собственности, по данному делу будут предприняты все обоснованные и необходимые мероприятия», — сообщили в пресс-службе.

Ранее, 3 апреля, в Верхнем Сусальном пер. 4/6 стр. 3 недалеко от Курского вокзала открылся криптобменник «Сберкоин», оформленный в зелено-белых цветах. Компания позиционирует себя, как «первый российский криптообменник, который предоставляет возможность зарабатывать на криптовалюте людям всех возрастов с разным уровнем дохода».