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Сбербанк заявил о своей непричастности к открытию криптообменника «Сберкоин» рядом с Курским вокзалом
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Сбербанк заявил о своей непричастности к открытию криптообменника «Сберкоин» рядом с Курским вокзалом 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе банка.
«Нет, новая компания к Сбербанку отношения не имеет. Сбербанк осуществляет постоянный контроль и мониторинг соблюдения прав банка в области интеллектуальной собственности, по данному делу будут предприняты все обоснованные и необходимые мероприятия», — сообщили в пресс-службе.
Ранее, 3 апреля, в Верхнем Сусальном пер. 4/6 стр. 3 недалеко от Курского вокзала открылся криптобменник «Сберкоин», оформленный в зелено-белых цветах. Компания позиционирует себя, как «первый российский криптообменник, который предоставляет возможность зарабатывать на криптовалюте людям всех возрастов с разным уровнем дохода».
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