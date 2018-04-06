В Омске ищут не вернувшегося домой 11-летнего школьника

"Вечером в отдел полиции… обратилась мама Дворниченко Никиты 2007 года рождения с сообщением о том, что сын в обеденное время ушел из дома по улице Заозерной и до настоящего времени его местонахождение неизвестно", — говорится в сообщении.

Мальчика ищут все наружные службы полиции, правоохранители опрашивают родственников, знакомых и одноклассников мальчика, проверяют места его возможного появления. К поискам ребенка также подключились волонтеры.

В полиции сообщают, что мальчику на вид 10-11 лет, рост 150 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые короткие волосы, зеленые глаза. Особые приметы: белое пятно над правым глазом, на лице много родинок. Он был одет в черную вязаную шапку с белой надписью, темно-синюю куртку-парку ниже пояса с капюшоном с зеленой надписью, темные джинсы и черные ботинки.

Располагающих информацией о ребенке просят звонить в полицию.