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В Омске ищут не вернувшегося домой 11-летнего школьника
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В Омске ищут не вернувшегося домой 11-летнего школьника 

РИА Новости 51 минуту назад
НОВОСИБИРСК, 6 апр — РИА Новости. Полиция и волонтеры в Омске разыскивают не вернувшегося в четверг домой 11-летнего школьника с родинками на лице, сообщает региональный главк МВД.
"Вечером в отдел полиции… обратилась мама Дворниченко Никиты 2007 года рождения с сообщением о том, что сын в обеденное время ушел из дома по улице Заозерной и до настоящего времени его местонахождение неизвестно", — говорится в сообщении.
Мальчика ищут все наружные службы полиции, правоохранители опрашивают родственников, знакомых и одноклассников мальчика, проверяют места его возможного появления. К поискам ребенка также подключились волонтеры.
В полиции сообщают, что мальчику на вид 10-11 лет, рост 150 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые короткие волосы, зеленые глаза. Особые приметы: белое пятно над правым глазом, на лице много родинок. Он был одет в черную вязаную шапку с белой надписью, темно-синюю куртку-парку ниже пояса с капюшоном с зеленой надписью, темные джинсы и черные ботинки.
Располагающих информацией о ребенке просят звонить в полицию.
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