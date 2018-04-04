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Более 20 тысяч жителей Ростовской области остались без света из-за долгов
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Более 20 тысяч жителей Ростовской области остались без света из-за долгов 

Ростовские Вести 2 часа назад
С начала текущего года ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» было вынуждено ограничить энергоснабжение 4 287 абонентов физических лиц в связи с задолженностью, превышающей двукратный период оплаты. Среди них 2 633 лицевых счета принадлежат жителям многоквартирных домов и 1 654 лицевых счета относятся к частным домовладениям, говорится в сообщении пресс-службы компании. В Ростовской области электроэнергия отключена у 20 474 должников. Суммарная задолженность составляет 194 млн рублей. По действующему законодательству подача электроэнергии приостанавливается, если сумма накопленного долга превышает двукратный период оплаты. Абонент информируется об отключении одним из способов: получает уведомление в квитанции, смс-сообщением или по телефону. После получения уведомления у должника остаётся 20 дней на погашение долга перед поставщиком ресурса. В пресс-службе «ТНС энерго Ростов-на-Дону» также отметили, сто если у абонента нет возможности погасить всю задолженность сразу, в Центре обслуживания клиентов компании можно оформить рассрочку.
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