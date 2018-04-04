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На Пасху свыше 800 полицейских обеспечат безопасность в Краснодаре
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На Пасху свыше 800 полицейских обеспечат безопасность в Краснодаре 

АиФ-Кубань 2 часа назад
Фото: АиФ-Кубань
800 полицейских обеспечат безопасность в Краснодаре в праздничные пасхальные дни.
7 и 8 апреля на территории всех 48 храмов за общественным порядком будут следить свыше 300 сотрудников полиции. К полицейским также присоединятся военнослужащие Росгвардии, казаки Екатеринодарского районного казачьего общества, курсанты университета МВД. Они будут дежурить на входах на территорию храмов и патрулировать места проведения массовых мероприятий. К 15 действующим следственно-оперативным группам добавятся еще пять дополнительных.
В поминальные дни — с 14 по 17 апреля — на территориях 17 кладбищ краевого центра будут ежедневно дежурить 300 полицейских. Всего для охраны правопорядка в праздничные дни в Краснодаре будут задействованы более 800 сотрудников полиции, сообщает пресс-служба администрации города.
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