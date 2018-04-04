На Пасху свыше 800 полицейских обеспечат безопасность в Краснодаре

800 полицейских обеспечат безопасность в Краснодаре в праздничные пасхальные дни.

7 и 8 апреля на территории всех 48 храмов за общественным порядком будут следить свыше 300 сотрудников полиции. К полицейским также присоединятся военнослужащие Росгвардии, казаки Екатеринодарского районного казачьего общества, курсанты университета МВД . Они будут дежурить на входах на территорию храмов и патрулировать места проведения массовых мероприятий. К 15 действующим следственно-оперативным группам добавятся еще пять дополнительных.

В поминальные дни — с 14 по 17 апреля — на территориях 17 кладбищ краевого центра будут ежедневно дежурить 300 полицейских. Всего для охраны правопорядка в праздничные дни в Краснодаре будут задействованы более 800 сотрудников полиции, сообщает пресс-служба администрации города.