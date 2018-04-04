Результаты изучения найденных в Арктике древних роговых доспехов представили в Тюмени 

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Археологи Научного центра изучения Арктики представили результаты исследования фрагментов древних роговых доспехов возрастом около 2 тыс. лет на Всероссийской научной конференции «Человек и Север: антропология, археология, экология», которая проходит в Тюмени. Ученые предполагают, что доспехи были изготовлены по собственной технологии жителей Арктики, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе научного центра.
"Ямальские археологи приняли участие в данной конференции, собравшей широкий круг экспертов и ученых гуманитарного и естественнонаучного направлений. Старший научный сотрудник сектора археологии центра Андрей Гусев представил результаты изучения фрагментов древних доспехов с памятника Усть-Полуй возрастом около 2 тыс. лет. Доспехи сохранились в виде отдельных панцирных пластин, изготовленных из оленьего рога, они являются уникальными находками, так как такие изделия из органики практически нигде не сохранились", — сказали в центре.
По словам Гусева, пока общий облик доспехов ученым неизвестен. «Разнообразие форм и орнаментов говорит, что изготовление таких воинских одеяний было устойчивой традицией для своего времени. Можно сделать вывод, что доспехи были изготовлены по собственной технологии мастеров Усть-Полуя, а не были заимствованы у других народов», — уточнили в центре.
Ранее сообщалось, что самые древние для севера Западной Сибири детали воинских доспехов раннего железного века были обнаружены в разные годы на археологическом комплексе Усть— Полуй, который расположен в черте города Салехарда. В коллекции артефактов Усть-Полуя насчитывается 30 роговых пластин, он является единственным археологическим памятником на севере Западной Сибири, где найдено самое большое количество древних деталей рогового вооружения.
Научный центр изучения Арктики создан в Салехарде (ЯНАО) в 2010 году. В его составе работают секторы археологии, этнологии, социально-гуманитарных исследований, регионоведения, геолого-географических, медицинских и эколого-биологических исследований.
IV Всероссийская конференция «Человек и север: антропология, археология, экология» проходит в Тюмени со 2 по 6 апреля. Она организована Тюменским научным центром Сибирского отделения РАН, Институтом проблем освоения Севера и Российским фондом фундаментальных исследований.