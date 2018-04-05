Родным экипажа «Норда» окажут юридическую и психологическую поддержку 

Родственники членов экипажа российского судна «Норд», которое ранее было задержано украинскими пограничниками, получат необходимую психологическую и юридическую помощь. Об этом заявил глава администрации Керчи Сергей Бороздин во время встречи с семьями моряков. В городе будет создана рабочая группа по решению сложившейся проблемы.
Стоит отметить, что ситуацию с задержанием судна «Норд» Сергей Бороздин в эфире НСН посчитал вопиющей.
«Немыслимая и просто вопиющая ситуация, которую невозможно представить в 21 веке. Были захвачены мирные граждане, находящиеся на своих рабочих местах», — заявил Бороздин.
По его словам, власти полуострова совместно с министерством иностранных дел России делают всё возможное, чтобы вернуть граждан РФ домой. При этом администрация Керчи гарантировала оперативный отклик на любые просьбы и пожелания родных экипажа.
Напомним, судно «Норд» было задержано 25 марта в Азовском море. Украинские пограничники обвиняют экипаж в нарушении правил выхода из порта «временно оккупированной территории», под которой они подразумевают Крым. На борту рыболовецкого судна находятся 10 членов экипажа. Капитана сейнера 4 апреля доставили в СИЗО, однако вечером ему стало плохо, поэтому его пришлось госпитализировать, сообщают РИА Новости.