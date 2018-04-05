Ещё
Родным экипажа «Норда» окажут юридическую и психологическую поддержку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Родным экипажа «Норда» окажут юридическую и психологическую поддержку 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Родственники членов экипажа российского судна «Норд», которое ранее было задержано украинскими пограничниками, получат необходимую психологическую и юридическую помощь. Об этом заявил глава администрации Керчи Сергей Бороздин во время встречи с семьями моряков. В городе будет создана рабочая группа по решению сложившейся проблемы.
Стоит отметить, что ситуацию с задержанием судна «Норд» Сергей Бороздин в эфире НСН посчитал вопиющей.
«Немыслимая и просто вопиющая ситуация, которую невозможно представить в 21 веке. Были захвачены мирные граждане, находящиеся на своих рабочих местах», — заявил Бороздин.
По его словам, власти полуострова совместно с министерством иностранных дел России делают всё возможное, чтобы вернуть граждан РФ домой. При этом администрация Керчи гарантировала оперативный отклик на любые просьбы и пожелания родных экипажа.
Напомним, судно «Норд» было задержано 25 марта в Азовском море. Украинские пограничники обвиняют экипаж в нарушении правил выхода из порта «временно оккупированной территории», под которой они подразумевают Крым. На борту рыболовецкого судна находятся 10 членов экипажа. Капитана сейнера 4 апреля доставили в СИЗО, однако вечером ему стало плохо, поэтому его пришлось госпитализировать, сообщают РИА Новости.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Племяннице Скрипаля предложили помощь от вдовы Литвиненко Желание отомстить Тулееву назвали деструктивным Тулеев получил мандат депутата Кемеровской области
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма116
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова51
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции263
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании105
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»641
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
02:06
Роспотребнадзор проверит горящий шоколад
Общество Экономика
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение