Родным экипажа «Норда» окажут юридическую и психологическую поддержку

Родственники членов экипажа российского судна «Норд», которое ранее было задержано украинскими пограничниками, получат необходимую психологическую и юридическую помощь. Об этом заявил глава администрации Керчи Сергей Бороздин во время встречи с семьями моряков. В городе будет создана рабочая группа по решению сложившейся проблемы.

Стоит отметить, что ситуацию с задержанием судна «Норд» Сергей Бороздин в эфире НСН посчитал вопиющей.

«Немыслимая и просто вопиющая ситуация, которую невозможно представить в 21 веке. Были захвачены мирные граждане, находящиеся на своих рабочих местах», — заявил Бороздин.

По его словам, власти полуострова совместно с министерством иностранных дел России делают всё возможное, чтобы вернуть граждан РФ домой. При этом администрация Керчи гарантировала оперативный отклик на любые просьбы и пожелания родных экипажа.