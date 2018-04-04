Около 100 изъятых у бизнесмена в Петербурге икон передали на хранение Русскому музею

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 4 апреля. / ТАСС /. Следователи провели обыски в доме петербургского бизнесмена Дмитрия Гуревича в рамках расследования дела о неуплате налогов и изъяли почти сто ценных икон. Как сообщили в пресс-службе СК РФ, иконы передали на хранение в Русский музей.

В ведомстве также отметили, что иконы изъяли в рамках исполнения гражданского иска. По версии следствия, Гуревич, будучи руководителем ООО «Компас-Строй», организовал производство и реализацию в адрес различных контрагентов товара, который относится к средним дистиллятам и является подакцизным товаром, однако бизнесмен не декларировал и не уплатил акцизы на сумму более 56 млн рублей. Обвинение по делу об уклонении от уплаты налогов Гуревичу предъявили еще в прошлом году.

По данным региональных СМИ, Гуревичу принадлежит 45,8% в уставном капитале компании «Линойл», он таких же владеет акциями компании «Тэнойл», раньше обе организации принадлежали ЗАО «Линос», но теперь формально — нет. На данный момент в Северной столице насчитывается около двух десятков заправок «Линос».