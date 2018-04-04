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Гарик Харламов поздравил поклонников с наступлением весны
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Гарик Харламов поздравил поклонников с наступлением весны 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Юморист и телеведущий Гарик Харламов опубликовал в Инстаграме видеообращение к поклонникам, в котором поздравил читателей с первыми теплыми деньками.
"Я хочу поздравить всех с наступлением весны. Уже 2 апреля. Опять весна наступила", — пошутил Харламов. Телеведущий несколько раз поздравил читателей с праздником и заметил, что 1 апреля вместе со своими коллегами он снимал выпуск «Камеди Клаб», поэтому не смог поздравить людей раньше.
"Ура. Становится теплее, скоро станет теплее. Прилетят грачи. Кстати, я давно не видел грачей. И тараканов. И голубей редко видно. Кстати, где все?" — спросил у читателей Харламов.
Поклонники оценили юмор телеведущего и порекомендовали ему больше отдыхать, хорошо спать и беречь здоровье, потому что внешний вид у Харламова на видео был крайне «помятым».
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