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График движения поездов из Москвы в Париж и Ниццу может измениться с 5 апреля по 3 мая
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График движения поездов из Москвы в Париж и Ниццу может измениться с 5 апреля по 3 мая 

Агентство «Москва» 2 часа назад
График курсирования поездов Москва-Париж и Москва-Ницца может быть изменен с 5 апреля по 3 мая 2018 г. в связи с проведением забастовок во Франции, сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».
«В связи с проведением масштабных забастовок работников транспортной отрасли Франции сообщаем, что в период с 5 апреля по 3 мая 2018 г. график курсирования международных поездов №23/24 Москва-Париж и №17/18 Москва-Ницца может быть изменен. Учитывая значительные перебои в работе железнодорожного транспорта, АО «ФПК» ведет постоянную работу с SNCF и генеральным представительством ОАО «РЖД» во Франции по уточнению информации о графике движения указанных поездов и предлагаемых альтернативных способах проезда по территории Франции», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажиры, принявшие решение об отказе от поездки в указанные даты, могут сдать билеты в кассах дальнего следования без удержания обязательных в таких случаях дополнительных платежей и сервисных сборов. «АО „ФПК“ просит пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации», — добавили в РЖД.
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