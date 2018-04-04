Минпромторг рассказал о квалификации средств производства

Специалисты ведомства разъяснили, как квалифицировать основные средства промпроизводства для расчета налога на имущество.

К недвижимости, согласно ст. 130 ГК РФ , относят объекты, прочно связанные с землей: земельные участки, недра, здания и так далее. Здания, в том числе и недостроенные, в гражданском обороте выступают единым целым с земельным участком и правами на него. Оборудование промпредприятий, несмотря на то, что оно может быть смонтировано на фундаменте, выступает, по мнению Минпромторга, как движимое имущество, поскольку его можно демонтировать и перенести на другое место. При этом оборудование сохранит свои технические характеристики.

Ведомство также считает, что, квалифицируя оборудование, нужно учесть нормы Общероссийского классификатора основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008) (далее ОКОФ). Он предусматривает такие группы основных фондов: «Здания (кроме жилых)», «Сооружения», «Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты».

К первой группе 210.00.00.00.000 «Здания (кроме жилых)» относят нежилые строения, возведенные для труда, культурных нужд, складских целей и т.д. Оборудование, коммуникации и устройства, которые нельзя изъять из здания, считаются его частями. К группе 220.00.00.00.000 «Сооружения» классификатор относит строения, созданные с помощью строительно-монтажных работ и предназначенные для труда, хранения продукции, временного пребывания или перемещения людей или грузов.

Оборудование, к примеру, станки, не относят к сооружениям, даже если они установлены на особый или общий фундамент.

К третьей группе 330.00.00.00.000 «Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты» ОКОФ относит оборудование, которое не относится к транспорту или компьютерному оборудованию. Классифицируют каждую единицу техники, включая принадлежности, оборудование и фундамент, входящие в их состав.

Объекты четвертой группы 330.00.00.00.000 «Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты» не считаются частями зданий, поскольку установлены для изготовления продукций, а не для обслуживания зданий. Это оборудование не считается недвижимостью.