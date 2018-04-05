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В Салехарде появится российский центр оленеводства
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В Салехарде появится российский центр оленеводства 

Красный Север 57 минут назад
Фото: Красный Север
Сергей Харючи вице-спикер ямальского парламента сдал депутатский мандат и рассказал журналистам, чем будет заниматься на пенсии.
— Надо во всем знать меру и уходить вовремя. Я решил отойти в сторонку и уступить место молодым, а я сделал, все что мог, — пояснил отставной депутат. — Но я никуда не уезжаю и не собираюсь лежать на печке как мухомор и курить трубку. Я очень давно хотел, чтобы у нас в регионе был центр оленеводства. Думаю, будет правильно, если он станет российским. Сам Бог велел, чтобы он был в Арктическом регионе, где обитает самое большое в мире стадо оленей. Его созданием я и займусь. Губернатор меня поддержал.
Сергей Николаевич отметил, что он давно хотел уйти с депутатской работы. Но именно Дмитрий Кобылкин в то время став главой региона, предложил остаться в его команде и поддержать молодых коллег-законодателей.
Ямальский спикер Сергей Ямкин и весь депутатский корпус провожали аксакала стоя, у некоторых в глазах были заметны слезы. Да и сам он заметно волновался:
— Второй раз в жизни испытываю подобное чувство, — признался журналистам отставник. — Первый раз это было, когда я покидал с молодой женой родительский дом. Мы уезжали в неизвестность, а родители стояли на горе и махали нам вслед. Было печально и тревожно. Вот и сейчас мне кажется, что я теряю что-то очень дорогое. Ведь четверть века — это очень много. Мои коллеги стали для меня семьей.
Председатель парламента Сергей Ямкин сообщил, что про довыборы пока говорить рано. Все произойдет в соответствии с законодательством.
— Сейчас предстоит решать кадровые вопросы, — пояснил он. — У нас будет не хватать одного депутата, председателя комитета по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям. Нужны какие-то рокировки. Кроме того, я теряю очень мудрого зама, который всегда делился советом. Но жизнь не стоит на месте. Придут новые люди, молодые и энергичные.
По словам Сергея Николаевича, сейчас он сделает небольшую передышку, съездит в отпуск, «залижет раны», а осенью займется воплощением своих планов.
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