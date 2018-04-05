Куда делись 3 миллиарда рублей компенсаций жертвам «Зимней вишни»

Как уже сообщалось, государство выплатит семьям погибших при пожаре в «Зимней вишне» по миллиону рублей. Еще по одному миллиону решено перечислить из областного бюджета Кемеровской области . Кроме того, еще по три миллиона согласился выплатить родственникам совладелец торгового центра — миллиардер Денис Штенгелов . Однако, на самом деле семьи погибших в трагедии могли получить в общей сложности более трех миллиардов рублей компенсации…

Математика на службе правительства

Дело в том, что еще в начале текущего года ученые из Финансового университета при правительстве РФ методом математического расчета вывели сумму компенсации, которую в случае смерти должны получить родственники погибшего человека или ребенка. Она составила 46,9 миллиона рулей. Из чего же складываются подобные размеры компенсации?

— В основе нашей методики стоит социология вместе с математикой, — рассказывает проректор по стратегическому развитию и практико-ориентированному образованию Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук, доцент, профессор Департамента социологии, истории и философии Алексей Зубец . — Это работа, которая была заказана нам правительством, и мы ее выполнили еще в 2015 году (тогда сумма подобной компенсации, согласно нашим подсчетам, не превышала 39,3 млн). А на начало текущего года мы получили в ходе исследований цифру в 46,9 млн рублей. Она складывается из морального и материального ущерба. Это сумма «стоимости» жизни с учетом различных факторов — вообще, в нее входит много параметров.

"СП": — Сюда входит деление на возрастные категории?

— Это средняя величина по стране в целом. Она не диверсифицирована по возрасту — там нет разделения на детей или стариков. Более того, делить эту сумму по возрастным категориям неправильно, потому что тогда получится, что старики ничего не стоят. Стоимость людей преклонного возраста вообще получится отрицательной. А этого быть не может с точки зрения Конституции, которая запрещает сегрегацию населения по возрасту, полу и другим социально-демографическим факторам. Поэтому мы посчитали единую цифру для среднего россиянина, которая включает в себя материальный и моральный ущерб.

"СП": — Алексей Николаевич, но ведь родители вкладывают в своих детей существенные средства. Входят ли в конечную цифру, полученную вами, и эти материальные вложения?

— Из чего складываются расходы на то, чтобы вырастить и воспитать ребенка, — это отдельная история. И мы в данном случае их не учитываем. Мы смотрели на компенсацию, которая приносит определенное повышение комфортности существования и на потерю удовлетворенности человека своей жизнью. То есть — все связанное с тем, что какое-то количество людей в окружении человека преждевременно умирает. У нас есть баланс между ростом удовлетворенности из-за высокого уровня дохода и ее падением из-за преждевременной смертности людей (низкой продолжительности жизни). Дальше мы построили математическую модель, которая соотносит продолжительность жизни и уровень дохода. И определили, сколько стоит в рублях оценочная величина стоимости человеческой жизни исходя из поддержания удовлетворенности человека своей жизнью. Вот с учетом морального удовлетворения и была выведена эта совокупная величина.

«Сейчас сумма компенсации составляет 50 млн»

"СП": — Но ведь даже математически невозможно вывести «стоимость» любви матери к своим детям, жены к мужу, сестер к братьям и так далее… Или можно?

— Ну, почему же? Можно. У нас об этом написано в отчете, который размещен на сайте Финансового университета, его можно прочитать.

"СП": — А как определяется сумма компенсации в каждом отдельном случае?

— В нашей стране сумма отдельной компенсации в каждом конкретном случае определяется судом (если говорить о моральном ущербе). Судьи действуют исходя из собственных представлений «о прекрасном». Могут быть совершенно небольшие суммы. Или вот, например, практика возмещения при гибели человека, которую мы имеем сегодня в связи с пожаром в Кемерово , где люди получают по 5 миллионов рублей. То есть везде по-разному. У нас нет какой-то стандартной методики определения возмещения в связи с гибелью человека.

"СП": — А пяти миллионов, вы считаете, достаточно?

— Нет, конечно. В мире стоимость жизни, то есть возмещение средств в связи с гибелью человека, начинается от миллиона долларов. Нормой может быть 2-2,5 миллиона долларов. Почему в Европе выплачивается, например, по два с половиной миллиона за погибшего, а у нас по два с половиной только не евро, а рублей, — я не понимаю.

"СП": — Как вы считаете, почему правительство в полной мере не следует рекомендациям ученых в вопросе компенсаций?

— Потому что экономят деньги. Хотя все рекомендации правительству мы даем регулярно.

"СП": — Известно, что самая большая сумма компенсации составила 15 миллионов рублей, которые получила мать из Санкт-Петербурга за дочь, погибшую в следствие врачебной ошибки. А какую сумму компенсации, как правило, считают сегодня достаточной безутешные родственники погибших?

— Это может быть по-разному. Сегодня, например, нормативно закрепленная сумма компенсации установлена в размере от 500000 до 9,2 миллиона рублей. Но суды, как правило, выносят решения о выплатах в 70-140 тысяч. Это несмотря на то, что еще в конце пошлого — начале этого года в ходе социологических исследований и опросов населения выяснилось, что люди считали справедливой сумму компенсации в 4,5-5 миллионов. Но уже сейчас были проведены новые исследования, в результате сумма эта стала выше. Потому что люди ориентируются на практику выплат возмещения, которая может быть заниженной. А если мы говорим о компенсации морального ущерба, то есть полной компенсации потерь, связанных с гибелью человека, в том числе и моральной составляющей, то получаем уже другую цифру — около 50 миллионов.

А кому и бриллианты мелковаты

В СМИ мелькали сообщения о том, что Следственный комитет РФ планировал допросить совладельца торгового центра «Зимняя вишня» миллиардера Дениса Штенгелова. Правда, «чипсовый олигарх» давно уже живет в Австралии и возвращаться в родные пенаты не собирается. Да, можно отдать должное предпринимателю — он без разговоров согласился выплатить семьям погибших в качестве моральной компенсации по три миллиона рублей. Но, с другой стороны, никакими деньгами нельзя исцелить боль родственников и воскресить детей, братьев, сестер, жен и мужей. Наверное, именно поэтому учеными сегодня рассчитана такая сумма с учетом полной компенсации морального ущерба — 50 млн рублей. Путем нехитрых математических действий можно подсчитать, что семьи погибших могли по сути получить (согласно выводам ученых государственного профильного ВУЗа) в общей сложности 3,2 миллиарда рублей. Но получат, по всей видимости, лишь 320 млн Предположим, что государство действительно не имеет возможности выплатить людям такую огромную сумму денег. Не секрет, что еще глубокой новогодней ночью (1 января 2018 года в 1.34 по московскому времени) тайком перестал существовать Резервный фонд России . Но тогда, если государство не может выплатить семьям пострадавших такую компенсацию, оно может заставить раскошелиться виновных в трагедии. А кто виноват в пожаре? Со слов задержанных и подозреваемых — только не они. Значит, никто?

Тот же Штенгелов, судя по постам интернет-пользователей, заявил, что абсолютно ничего не ведал о ходе дел в «Зимней вишне»: торговые площади, дескать, были в собственности у разных людей, которые активно сдавали их в аренду. Те обвиняют во всех грехах руководство. Начальство — управляющую компанию, она, в свою очередь, винит охранное предприятие, которое волшебным образом самоликвидировалось на второй день после трагедии. И далее по списку… Справедливость можно найти только в том государстве, в котором царит порядок. Так почему же Россия не может призвать к порядку и ответу тех, кто сколотил свое состояние в том числе и на простых гражданах в той же «Зимней вишне»? Почему не может потребовать с них полной суммы компенсации для родственников погибших? Возможно, это тайна следствия и мы еще узнаем о справедливом решении государства. Что ж, поживем — увидим.

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