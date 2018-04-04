Подрядчик Высокого моста прокомментировал пластиковые горшки на столбах

Качество ремонта Высокого моста в областной столице стало одной из горячих тем в социальных сетях. В частности, горожане обсуждают снимки, на которых видно, как облупилась краска у основания опор. Калининградцы предположили, что подрядчик использовал обычные цветочные горшки, которые покрыл краской. После скандала в интернете, они пропали.

Сегодня утром на мосту рабочие перекладывали плитку и устраняли некоторые другие недочеты.

Напомним, официально Высокий мост был принят в эксплуатацию Управлением капитального строительства в прошлом месяце. На его ремонт потратили почти миллиард рублей.

— Видимо здесь какое-то строительное творчество включилось у наших коллег. И какой-то элемент из хозяйства туда примостили, но уже и правили. Я не знаю, почему такой огромный шум, наверное, в этом доля какого-то прикола есть. В течение месяца мы еще проведём генеральную уборку, разметку сделаем, все элементы декоративные поправим.

Подрядчик Высокого моста в качестве декоративной юбки для столбов использовал пластиковые горшки