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Подрядчик Высокого моста прокомментировал пластиковые горшки на столбах
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Подрядчик Высокого моста прокомментировал пластиковые горшки на столбах 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
Качество ремонта Высокого моста в областной столице стало одной из горячих тем в социальных сетях. В частности, горожане обсуждают снимки, на которых видно, как облупилась краска у основания опор. Калининградцы предположили, что подрядчик использовал обычные цветочные горшки, которые покрыл краской. После скандала в интернете, они пропали.
Сегодня утром на мосту рабочие перекладывали плитку и устраняли некоторые другие недочеты.
Напомним, официально Высокий мост был принят в эксплуатацию Управлением капитального строительства в прошлом месяце. На его ремонт потратили почти миллиард рублей.
Алексей Коршунов, исполнительный директор компании «АБЗ-Дорстрой»:
— Видимо здесь какое-то строительное творчество включилось у наших коллег. И какой-то элемент из хозяйства туда примостили, но уже и правили. Я не знаю, почему такой огромный шум, наверное, в этом доля какого-то прикола есть. В течение месяца мы еще проведём генеральную уборку, разметку сделаем, все элементы декоративные поправим.
Подрядчик Высокого моста в качестве декоративной юбки для столбов использовал пластиковые горшки
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