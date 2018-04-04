Поколение, воспитанное на смартфонах, не может осилить много строк

Миссия неизменна

— Алексей Константинович, остается ли актуальным для СМИ формирование хорошего вкуса читателя, зрителя?

— Я считаю, что профессиональный журналист — это человек, который имеет лучшее образование — не в обиду никому будет сказано, — чем большая часть его аудитории. У него есть возможность общаться с очень компетентными, интересными людьми и получать больше информации и знаний. Соответственно, при всем этом не следует опускаться до среднего уровня, а нужно, наоборот, стараться поднимать его выше. Конечно, есть жанры, рассчитанные на массового потребителя, и там работают другие люди — шоумены. Но у них свои задачи, а у нас, профессиональных журналистов, свои.

— А нужны ли читателю с уже сформировавшимся клиповым мышлением такие традиционные газетные жанры, как очерк и фельетон?

— Конечно, очерк — жанр очень сложный для поколения, воспитанного на смартфонах. Им просто физически тяжело читать много строк. Однако и среди них есть немало людей, готовых это делать. Кстати, и в журналистику приходят представители этого поколения, которым трудно писать длинные тексты. Это проблема, и над нею еще предстоит думать, поскольку очерки должны оставаться в газетах.

А фельетон, насколько я успел заметить, в современных изданиях все-таки умер. Конечно, это тоже сложный жанр, для которого нужен литературный склад ума и хорошее чувство юмора автора. Но ведь такие люди у нас есть. Думаю, что в большей степени от руководителей СМИ зависит, сохранятся ли традиционные жанры в изданиях, или их окончательно сменят на полосах клиповые заметки.

— Как, на ваш взгляд, выживать газете в эпоху интернета?

— Проблема в том, что как носитель оперативной информации газета безнадежно уступает электронным СМИ. Поэтому она должна сама себя переформатировать, брать читателя чем-то другим. Это уже удается делать за рубежом. Например, в Финляндии , где тиражи газет только растут. Профессиональные журналисты-газетчики должны брать мощной аналитикой, возможностью донесения определенных знаний, выкапыванием каких-то интересных тем, которые не лежат на поверхности информационного пространства и которые заинтересуют людей. Меняться газете надо. А как иначе?

О профессионализме

— Вы часто произносите словосочетание «профессиональный журналист». Но ведь в нашей профессии сегодня немало и непрофессионалов. Как вы относитесь к этой ситуации?

— В журналистике всегда были случайные люди. Некоторые из них уходили, другие становились профессионалами. Это зависело от способностей, желания и окружения человека.

Но сегодня проблема непрофессионализма в другом: вся информация, которая появляется в сетевом пространстве, почему-то априори причисляется к журналистике. Однако это не так. Журналистика — определенная профессия, и сведения, которые доносит профессиональный журналист, должны быть проверены, объективны и оперативны. Сейчас благодаря Интернету доступ к возможности распространения информации получили люди, не понимающие своей ответственности, не желающие отвечать за последствия. А их блоги, эти информационные суррогаты, пытаются конкурировать с традиционными СМИ.

Недавний пример, связанный с трагедией в Кемерове . Было много упреков к федеральным телеканалам, что они скупо освещали эти события, в то время как интернет пестрел самыми разными «фактами». Но для профессионального журналиста Всемирная сеть — не источник информации. Для него таковыми являются возможность увидеть все своими глазами, проверенные сведения из разных источников, официальные данные от компетентных ведомств, которые несут за них ответственность.

И что в итоге выяснилось с большей частью сетевой информации по Кемерово? Она оказалась ложной, что подтверждено документально. А федеральные каналы выдали проверенные данные.

— Что бы вы сказали молодым людям, желающим связать свою работу с журналистикой? Почему кому-то стоит идти в профессию, а кому-то нет?

— Идти нужно потому, что кто-то должен нести важную социальную функцию — информировать население. И лучше, если это будут делать профессионалы. При этом нужно помнить, что журналистика — большой труд. Непростые командировки, общение с не всегда приятными собеседниками, сложные житейские ситуации… Если вы к этому не готовы, то не стоит начинать.

Ответственность за ответ

— Каковы приоритетные направления работы нового руководства Союза журналистов?

— В первую очередь это оперативное реагирование на вопросы по защите прав журналистов. Не секрет, что возникают ситуации с неправомерными задержаниями работников СМИ, воспрепятствованием их деятельности, увольнением. По каждому конкретному случаю у нас идет работа: где-то необходим телефонный звонок, где-то письмо поддержки или публичное заявление, где-то персональные переговоры с теми людьми, кто может повлиять на ситуацию.

В этой связи, я думаю, большим подспорьем для членов Союза журналистов станут результаты еще одного направления нашей работы. Глава секретариата Денис Токарский и начальник нашей юридической службы Наталья Голоснова провели переговоры с Ассоциацией юристов России , которая имеет отделения в каждом регионе. Предполагается, что подписанный вскоре договор позволит нашим журналистам бесплатно, в определенное назначенное время, получать необходимые юридические консультации, дабы избежать проблемных моментов, особенно при подготовке критических материалов.

Кроме того, наш руководитель Владимир Соловьёв провел личную встречу с министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым , и они договорились о тесном сотрудничестве на уровне общественных советов при УВД регионов. Это позволит оперативно реагировать на какие-то спорные ситуации между представителями Союза журналистов и правоохранительных органов, которые нередко возникают при освещении массовых мероприятий или написании проблемных статей.

— А что удается сделать в плане законодательных инициатив?

— Здесь мы имеем хорошую поддержку со стороны председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи и одновременно секретаря СЖР Леонида Левина , а также очень надеемся на заместителя председателя Госдумы Петра Толстого и депутата Евгения Ревенко , вышедших из журналистской среды. Речь идет о целом наборе поправок, которые конкретизируют расплывчатые положения закона о СМИ, сильно усложняющие нашу работу, а то и делающие ее практически невозможной. Расскажу только об одной из них. В законе сказано, что должностные лица обязаны каким-то образом реагировать на письменный или устный запрос о предоставлении информации. И все. Об ответственности за непредоставление информации ни слова. Этим чиновники часто охотно пользуются. Но ведь это не только неуважение к труду журналистов, но еще и нарушение прав читателей, всех наших граждан на получение информации. А вот если определить сроки для ответа и меру наказания за игнорирование запросов от сотрудников СМИ, тогда, думаю, отвечать будут на все обращения. И это, безусловно, скажется на работе журналистов, позволит им более действенно выполнять свою функцию по информированию населения.

Регионам нужно подтянуться

— Каково, по вашему мнению, состояние региональных отделений СЖР? Какие перед ними будут стоять задачи?

— Нам бы хотелось, чтобы энергичная работа велась не только на федеральном уровне, но и на местах. Где-то регионалы проводят спортивные состязания и серьезные медиафорумы, вовлекают в общественную работу весь журналистский корпус региона. А о некоторых отделениях мы узнаем, когда от них приходят отчисления от взносов да отчеты. Даже до их председателей бывает невозможно дозвониться.

И там о Союзе не знают, потому что, когда приезжаешь к ним, от местных работников СМИ можно услышать вопросы: «А что такое Союз журналистов?» или «А зачем вы нужны?»

— И что вы им отвечаете? Что может дать общественная организация?

— Я думаю, приятно и комфортно ощущать себя частью какого-то большого сообщества, мощной корпорации. То есть когда тебя окружают не просто коллеги, но и люди, представители твоего цеха, за спиной которых стоит массовое общественное объединение. К тому же в организацию всегда можно обратиться за помощью, наши двери всегда открыты. Любой член СЖР может при необходимости встретиться с председателем Союза.

Новосибирск — это не первый город в списке ваших командировок. Какова цель приезда?

— У вас в силу ряда причин оказалось два региональных отделения СЖР, что в связи с ныне действующим законодательством и уставом СЖР недопустимо. Нам необходимо совместно с журналистским сообществом Новосибирской области решить вопрос с объединением обеих структур. И мне бы очень не хотелось, чтобы все уперлось в личные или финансовые амбиции отдельных людей. Надеюсь, что новосибирские журналисты достаточно зрелы, умны и дальновидны и смогут спокойно, забыв старые обиды и недопонимания, конструктивно и компромиссно объединить свои усилия для того, чтобы одно, но более мощное региональное отделение могло бы, разумеется с действенной помощью из Москвы , эффективно решать проблемы нашего общего цеха.

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