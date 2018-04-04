Клок волос в тарелке: россияне в ужасе от готовки Дианы Шурыгиной

Диана Шурыгина старательно исправляет свою сильно подмоченную из-за скандала с изнасилованием репутацию. Девушка вышла замуж, а теперь освоила кулинарию, но даже здесь нашлись люди, раскритиковавшие ее.

На своей страничке в социальной сети Instagram Диана Шурыгина выложила галерею фотографий. На снимках представлены суп, горячее и десерт. На главном фото запечатлена сама Диана, облаченная в черный фартук, с тарелкой салата. Оказывается, 18-летняя звезда ток-шоу «Пусть говорят» научилась готовить.

"Всегда мечтала научиться вкусно готовить😍👌 недавно я реализовала одну мечту ✨ я окончила кулинарные курсы и теперь буду радовать Андрея вкусной едой, а не только салатиками😄🙆🏻" — написала Шурыгина.

Фотографии немедленно распространились в социальных сетях. Пользователи неоднозначно отнеслись к новому достижению Дианы. Пока одни рассыпались в комплиментах и поздравлениях, другие придрались буквально к каждому блюду. К примеру, растопленную до воздушности карамель на десерте комментаторы назвали клоком волос, который Шурыгина в порыве гнева вырвала из головы некой соперницы. Порезанный кусок мяса интернет-пользователи раскритиковали за то, что он якобы не прожарен. А суп в кастрюле хейтеры назвали и вовсе «мурцовкой».