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Клок волос в тарелке: россияне в ужасе от готовки Дианы Шурыгиной
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Клок волос в тарелке: россияне в ужасе от готовки Дианы Шурыгиной 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Диана Шурыгина старательно исправляет свою сильно подмоченную из-за скандала с изнасилованием репутацию. Девушка вышла замуж, а теперь освоила кулинарию, но даже здесь нашлись люди, раскритиковавшие ее.
На своей страничке в социальной сети Instagram Диана Шурыгина выложила галерею фотографий. На снимках представлены суп, горячее и десерт. На главном фото запечатлена сама Диана, облаченная в черный фартук, с тарелкой салата. Оказывается, 18-летняя звезда ток-шоу «Пусть говорят» научилась готовить.
"Всегда мечтала научиться вкусно готовить😍👌 недавно я реализовала одну мечту ✨ я окончила кулинарные курсы и теперь буду радовать Андрея вкусной едой, а не только салатиками😄🙆🏻" — написала Шурыгина.
Фотографии немедленно распространились в социальных сетях. Пользователи неоднозначно отнеслись к новому достижению Дианы. Пока одни рассыпались в комплиментах и поздравлениях, другие придрались буквально к каждому блюду. К примеру, растопленную до воздушности карамель на десерте комментаторы назвали клоком волос, который Шурыгина в порыве гнева вырвала из головы некой соперницы. Порезанный кусок мяса интернет-пользователи раскритиковали за то, что он якобы не прожарен. А суп в кастрюле хейтеры назвали и вовсе «мурцовкой».
Ранее Диана заявляла о желании начать певческую карьеру. Известный продюсер Леонид Дзюник крайне негативно прокомментировал такую перспективу. «Скоро, наверное, и унитазы будут петь. Это просто позор! На всех телеканалах раскручивают проституток и бездарностей. Я вот задумываюсь: не на спор ли это делается?! Я не удивлюсь, что кто-то с кем-то поспорил и решил доказать, что из г***на, извините, можно сделать конфетку. Может быть, конечно, у этого проекта будет мимолетный хлопок популярности, но у него нет почвы!» — заявил в недавнем интервью продюсер.
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