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Ямальские оленеводы объяснили, зачем надели на животных радиомаяки
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Ямальские оленеводы объяснили, зачем надели на животных радиомаяки 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 апр — РИА Новости. Оленеводы в Ямало-Ненецком автономном округе отловили и закрепили на двух особях диких оленей радиомаяки, чтобы предотвратить увод домашних животных из стад, сообщает в среду региональный департамент по науке и инновациям.
В конце осени прошлого года департамент, ссылаясь на информацию местных животноводов, сообщил о том, что дикие северные олени в период осеннего гона в октябре-ноябре «увели самок из домашних стад группами от 50 до 300 голов». Это явление, как отметили в профильном ведомстве, коснулось только отдельных частных хозяйств.
Минувшей зимой, как пояснили в департаменте, в общину коренных малочисленных народов Севера «Илебц» были переданы спутниковые радиомаяки, после чего оленеводам пришлось еще месяц потрудиться, чтобы найти и отловить особей из диких стад. Поиску препятствовала плохая погода и то, что стада диких оленей разбрелись по тундре. В конце марта удалось поймать двух особей, после чего на них закрепили передатчики и отпустили, добавили в ведомстве.
"Информация с датчиков по каналам спутниковой связи будет поступать в Российский центр освоения Арктики и распространяться среди оленеводческих хозяйств Ямала. Отслеживание путей миграции диких стад необходимо для предотвращения увода домашних оленей дикими особями", — подчеркнули в департаменте.
Как ранее рассказывал РИА Новости доктор сельскохозяйственных наук Александр Южаков, изучающий эту проблему, увод домашних оленей дикими нехарактерен для ЯНАО, поскольку дикие особи малочисленны и в тундровой зоне ранее почти не встречались. Он также подчеркивал, что их нельзя отстреливать — они находятся в Красной книге Ямала, при этом, если численность диких популяций будет увеличиваться, то ущерб, наносимый частным хозяйствам, вырастет. Возместить его, заявлял эксперт, помогло бы страхование случаев, но страховые компании крайне неохотно занимаются этим, так как существуют проблемы с получением достоверных данных из-за отдаленности стад.
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