Ясеневцы примут участие в апрельских субботниках

14 и 21 апреля во всех округах столицы пройдут традиционные общегородские субботники, участие в которых могут принять все желающие.

Определены основные места для уборки в районе Ясенево.

Жители района смогут принять участие в с субботниках 14 апреля 2018 года по адресам:

"Парк 30-летия района Ясенево";

Пешеходная зона на ул. Инессы Арманд,

Народный парк на улице Карамзина.

21 апреля 2018 года:

ул. Айвазовского, д.5, к.1 (два пруда и территории, прилегающие к ним) и Пруды на улице Паустовского

Начало в 10:00. Рабочий инвентарь можно получить на месте.

Основными задачами в период проведения весеннего благоустройства будут приведение в порядок городских и внутридворовых территорий — это объекты жилого фонда и дорожно-транспортной инфраструктуры. Работы в рамках месячника благоустройства затронут почти 50 различных направлений.