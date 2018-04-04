Ясеневцы примут участие в апрельских субботниках 

14 и 21 апреля во всех округах столицы пройдут традиционные общегородские субботники, участие в которых могут принять все желающие.
Определены основные места для уборки в районе Ясенево.
Жители района смогут принять участие в с субботниках 14 апреля 2018 года по адресам:
"Парк 30-летия района Ясенево";
Пешеходная зона на ул. Инессы Арманд,
Народный парк на улице Карамзина.
21 апреля 2018 года:
ул. Айвазовского, д.5, к.1 (два пруда и территории, прилегающие к ним) и Пруды на улице Паустовского
Начало в 10:00. Рабочий инвентарь можно получить на месте.
Основными задачами в период проведения весеннего благоустройства будут приведение в порядок городских и внутридворовых территорий — это объекты жилого фонда и дорожно-транспортной инфраструктуры. Работы в рамках месячника благоустройства затронут почти 50 различных направлений.