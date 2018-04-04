В Выборге открывается уникальная 3D-диорама о советско-финляндской «зимней» войне

На территории Центральных казарм (Военный городок № 205) в Выборге Ленинградская область ) 6 апреля откроется для посетителей трехмерная диорама, посвященная советско-финляндской «зимней» войне 1939 — 1940 годов, созданная на средства гранта президента РФ.

Сопутствующая экспозиция представляет, в том числе, и находки поисковиков на местах боев на Карельском перешейке. Сама же диорама показывает несколько эпизодов штурма линии Маннергейма в декабре 1939 года и феврале 1940 года. На прилегающей к новому музею территории построены советская землянка, финский ДЗОТ, позиция отечественной 45-миллиметровой пушки, наш огнеметный танк ОТ-130, финский окоп с пушкой системы Розенберга.

Площадь диорамы составляет около 150 квадратных метров с залом в 400 «квадратов», вмещающим полсотни зрителей за один сеанс.