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В Выборге открывается уникальная 3D-диорама о советско-финляндской «зимней» войне
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В Выборге открывается уникальная 3D-диорама о советско-финляндской «зимней» войне 

Интересант 2 часа назад
На территории Центральных казарм (Военный городок № 205) в Выборге (Ленинградская область) 6 апреля откроется для посетителей трехмерная диорама, посвященная советско-финляндской «зимней» войне 1939 — 1940 годов, созданная на средства гранта президента РФ.
Сопутствующая экспозиция представляет, в том числе, и находки поисковиков на местах боев на Карельском перешейке. Сама же диорама показывает несколько эпизодов штурма линии Маннергейма в декабре 1939 года и феврале 1940 года. На прилегающей к новому музею территории построены советская землянка, финский ДЗОТ, позиция отечественной 45-миллиметровой пушки, наш огнеметный танк ОТ-130, финский окоп с пушкой системы Розенберга.
Площадь диорамы составляет около 150 квадратных метров с залом в 400 «квадратов», вмещающим полсотни зрителей за один сеанс.
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