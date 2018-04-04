На киевских дорогах появились интеллектуальные камеры видеонаблюдения

Транспортную систему видеонаблюдения в украинской столице начали оборудовать интеллектуальными камерами, сообщает Gazeta.ua. Пока в каждом районе их установлено только по три. Такие видеокамеры могут считывать и распознавать разные виды автотранспорта, самостоятельно прогнозировать транспортные потоки, а также проводить анализ каждой полосы движения на предмет загруженности.

Помимо этого, инновационная техника умеет автоматически управлять сигналами светофоров с целью предотвращения пробок и аварийных ситуаций. Напоминаем, что сейчас в Киеве единая система видеонаблюдения состоит из более чем 4000 камер, которые распознают автомобильные номера и лица правонарушителей. Также они следят за общественным транспортом и массовыми акциями. Достаточно часто им удается заснять момент совершения преступления