«Ни один голос не будет потерян». Класс 2000 столкнулся с неожиданным вниманием

С 31 марта по 10 апреля на сайте ОГТРК «Ямал-Регион» проходит голосование за лучший ролик регионального конкурса «Класс-2000». Технические специалисты сайта по тепловым картам, ip –адресам и другим специфическим признакам зафиксировали накрутки голосов. Доказано использование платных сервисов и других способов подтасовок голосования за определенных кандидатов, участвующих в голосовании.

Оргкомитет конкурса принял решение снять «накрученные» голоса. В случае повторения ситуации недобросовестным участникам грозят дисквалификацией.

«Опыт конкурса «Класс-2000», как оказалось, не идет ни в какое сравнение с предыдущими голосованиями. В первые дни на сайт прибыло более 100 000 посетителей. Администраторы сайта экстренно приняли решение об усилении серверов. В ближайшее время работа сайта и раздела голосования вернется к штатному режиму» — пояснили в ОГТРК «Ямал-Регион».

Повышенное внимание пользователей — не единственная причина некорректной работы сайта. Технические специалисты компании зафиксировали ddos-атаку на сайт ОГТРК. Кому и зачем понадобилось доводить интернет-ресурс до отказа, администраторы сайта сейчас выясняют.

Организаторы, оценивая сложившуюся ситуацию, не исключают продления сроков голосования на период, в течении которого был недоступен сайт ОГТРК «Ямал-Регион».

«Участникам, которые не использовали системы «накрутки» голосов, не стоит переживать: голоса не потерялись, и все зафиксировано. У нас есть все скриншоты, и сохранена история с последними результатами. При подведении итогов будут учитываться и голоса, набранные через форму сайта, и голоса, принятые через гугл-форму», — заверили организаторы конкурса.

Напомним, ямальские выпускники 11-х классов с февраля присылали ролики организаторам проекта-конкурса «Класс-2000» в надежде получить главный приз — сертификат на проведение выпускного вечера «под ключ». Ребятам предлагалось снять короткие ролики о жизни, увлечениях и достижениях своего класса, о планах на дальнейшую жизнь. В конкурсе приняли участие 83 11-х класса из разных городов и районов Ямала.