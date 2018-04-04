Власти Московской области надеются «максимально быстро убрать» протесты

«Мы стараемся очень внимательно относиться к каждому выступлению, разъяснять, показывать людям, что мы делаем, что за чем следует. И я уверен, что это доверие позволит нам максимально быстро убрать все протесты и недоразумения, которые проходят сегодня в отдельных районах Московской области . Мы очень дорожим тем, что люди внимательно относятся к тому, что мы делаем, и считаем своей задачей доходчиво разъяснять и объяснять».

Ситуация вокруг волоколамского полигона «Ядрово» обострилась 21 марта, когда 77 школьников обратились к врачам после выброса свалочного газа. После этого местные жители провели несколько акций за закрытие свалки.