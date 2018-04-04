Обзор инопрессы. Российский генерал предупредил, что мир находится на грани «последней войны в истории человечества» 

Эксперты британской химической лаборатории не смогли определить происхождение нервно-паралитического вещества, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипали, сообщает The Guardian. Таким образом, они не утверждают, что это вещество было произведено в России. Однако глава лаборатории заявил, что они смогли идентифицировать яд как нервно-паралитическое вещество военного назначения «Новичок», который, вероятно, мог быть создан только в государственной лаборатории.
Британское правительство отреагировало немедленно, заявив, что обвинения против России были основаны не только на лабораторных выводах в Британии, но и на информации из других источников. Директор лаборатории заявил, что у «Новичка» нет антидотов, но его эксперты дали советы врачам, как лечить пострадавших. Издание также приводит возражения российской стороны, которая отрицает всякое участие в отравлении.
Признание британских химиков о невозможности установить происхождение ядовитого вещества только подстегнет взаимные обвинения между Британией и Россией, полагает The Indepеndent. Оно состоялось за день до экстренного совещания в Гааге Организации по запрещению химического оружия, на котором Москва потребует предоставить образцы ядовитого вещества для изучения его российскими учеными.
Западные страны, получившие информацию об ответственности Москвы за отравление людей, произвели массовую высылку российских дипломатов. Для того чтобы убедить их, Британия раскрыла разведывательные данные в беспрецедентных масштабах.
Выступая на BBC Radio 4, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский заявил, что мир находится на грани «последней войны в истории человечества». Он предупредил, что она будет настоящей — хуже «холодной войны». Генерал добавил, что давление на Россию очень опасно. «Если ситуация будет развиваться в том же духе, дело закончится очень плохо», — цитирует его британское издание.