Обзор инопрессы. Российский генерал предупредил, что мир находится на грани «последней войны в истории человечества»

Эксперты британской химической лаборатории не смогли определить происхождение нервно-паралитического вещества, которым были отравлены Сергей Юлия Скрипали , сообщает The Guardian . Таким образом, они не утверждают, что это вещество было произведено в России . Однако глава лаборатории заявил, что они смогли идентифицировать яд как нервно-паралитическое вещество военного назначения «Новичок», который, вероятно, мог быть создан только в государственной лаборатории.

Британское правительство отреагировало немедленно, заявив, что обвинения против России были основаны не только на лабораторных выводах в Британии, но и на информации из других источников. Директор лаборатории заявил, что у «Новичка» нет антидотов, но его эксперты дали советы врачам, как лечить пострадавших. Издание также приводит возражения российской стороны, которая отрицает всякое участие в отравлении.

Западные страны, получившие информацию об ответственности Москвы за отравление людей, произвели массовую высылку российских дипломатов. Для того чтобы убедить их, Британия раскрыла разведывательные данные в беспрецедентных масштабах.