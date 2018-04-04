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Intel признала — во многих процессорах устранить Spectre v2 не получится
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Intel признала — во многих процессорах устранить Spectre v2 не получится 

Anti-Malware.ru 32 минуты назад
Корпорация Intel признала, что не будет устранять критически бреши в некоторых процессорах, так как избавиться от уязвимости класса Spectre v2 — слишком сложная задача. Об этом компания сообщила 2 апреля.
В опубликованных два дня назад новых рекомендациях Intel добавила статус «stopped» к списку доступных обновлений безопасности, устраняющих Meltdown и Spectre. Этот статус свидетельствует о том, что патч для микрокода выпущен не будет.
Также корпорация пояснила, что к такому решению разработчики пришли после «всестороннего исследования микроархитектур и возможностей микрокода для этих продуктов». В качестве основных причин называются следующие:
Некоторые характеристики, препятствующие практической реализации функций, устраняющих Spectre Variant 2 (CVE-2017-5715);
Ограниченная коммерческая форма поддержки программного обеспечения;
Основываясь на потребностях клиентов, большинство этих продуктов реализованы как «закрытые системы».
Таким образом, если семейство чипов попадает под одну из этих категорий, Intel не выпустит соответствующий патч. Среди подобных семейств выделяются:
Bloomfield
Bloomfield Xeon
Clarksfield
Gulftown
Harpertown Xeon C0 и E0  Jasper Forest
Penryn/QC  SoFIA 3GR  Wolfdale
Wolfdale Xeon
Yorkfield
Yorkfield Xeon
Большинство упомянутых выше процессоров уже порядком устарели, так как были выпущены в период с 2007 по 2011 год, что позволяет предположить, что немногие пользователи находятся в зоне риска.
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