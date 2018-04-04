Intel признала — во многих процессорах устранить Spectre v2 не получится

Корпорация Intel признала, что не будет устранять критически бреши в некоторых процессорах, так как избавиться от уязвимости класса Spectre v2 — слишком сложная задача. Об этом компания сообщила 2 апреля.

В опубликованных два дня назад новых рекомендациях Intel добавила статус «stopped» к списку доступных обновлений безопасности, устраняющих Meltdown и Spectre. Этот статус свидетельствует о том, что патч для микрокода выпущен не будет.

Также корпорация пояснила, что к такому решению разработчики пришли после «всестороннего исследования микроархитектур и возможностей микрокода для этих продуктов». В качестве основных причин называются следующие:

Некоторые характеристики, препятствующие практической реализации функций, устраняющих Spectre Variant 2 (CVE-2017-5715);

Ограниченная коммерческая форма поддержки программного обеспечения;

Основываясь на потребностях клиентов, большинство этих продуктов реализованы как «закрытые системы».

Таким образом, если семейство чипов попадает под одну из этих категорий, Intel не выпустит соответствующий патч. Среди подобных семейств выделяются:

Bloomfield

Bloomfield Xeon

Clarksfield

Gulftown

Harpertown Xeon C0 и E0 Jasper Forest

Penryn/QC SoFIA 3GR Wolfdale

Wolfdale Xeon

Yorkfield

Yorkfield Xeon

Большинство упомянутых выше процессоров уже порядком устарели, так как были выпущены в период с 2007 по 2011 год, что позволяет предположить, что немногие пользователи находятся в зоне риска.