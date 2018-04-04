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На источниках Мелчхи в Чечне могут построить реабилитационный центр
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На источниках Мелчхи в Чечне могут построить реабилитационный центр 

«Это Кавказ» 32 минуты назад
Фото: «Это Кавказ»
Реабилитационные центр в Чечне, который войдет в структуру проектируемого медкластера в Кавминводах, могут построить возле источников Мелчхи.
«Мы видим большой потенциал для создания современного, отвечающего мировым стандартам реабилитационного центра на базе источников лечебной минеральной воды в селе Мелчхи. В рамках проекта создания инновационного медицинского кластера и специализированных реабилитационных центров в его составе в Чеченской Республике такой центр будет построен именно здесь. Уверен, что симбиоз природных источников и современных технологий помогут создать уникальный реабилитационный центр в регионе», — сообщил первый замминистра по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов. Его слова передаются в сообщении Корпорации развития Северного Кавказа.
Горячие лечебные источники возле села Мелчхи могут стать подспорьем для лечения заболеваний опорно-двигательной системы и желудочно-кишечного тракта, уточняется в сообщении.
Инновационный медицинский кластер на территории Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии будет включить три специализированные медицинские клиники, технопарк и объекты социальной инфраструктуры, а также семь центров реабилитации и санаторно-курортного лечения в регионах Северо-Кавказского федерального округа на базе уже существующих медучреждений.
Возведение первых объектов медицинского кластера начнется в начале 2019 года.
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