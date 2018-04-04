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Прокуратура вступилась за южноуральских рыбаков
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Прокуратура вступилась за южноуральских рыбаков 

АиФ 29 минут назад
Фото: АиФ
Прокуратура Сосновского района проверила законность платной рыбалки на озере Касаги, основываясь на жалобы рыбаков-любителей.
С января 2018 года вылов рыбы на озере Касарги стал платным. За улов с рыбаков требуют заплатить 300 рублей с рыбака.
«Установлено, что между ООО «Кыштымское рыбоводное хозяйство» и Нижнеобским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству заключен договор на пользование рыбоводным участком — оз. Касарги для осуществления аквакультуры (рыбоводства).
Видовой состав объектов аквакультуры, подлежащих разведению и (или) содержанию, выращиванию, а также выпуску в водный объект и изъятию из водного объекта в границах рыбоводного участка: сиг, пелядь, рипус, сазан, карп, амур белый, толстолобик белый, карась серебряный, щука обыкновенная», — пояснили в ведомстве.
На основе этого сотрудники прокуратуры пришли к выводу, что вылов рыб, которых нет в официальном документе необходимо сделать бесплатным. По указанному факту прокуратурой района принесен протест на приказ ООО «Кыштымское рыбоводное хозяйство» в части исключения из перечня объектов аквакультуры налима и леща.
В настоящее время протест находится на рассмотрении.
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