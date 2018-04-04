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У воронежское УФАС появился новый руководитель
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У воронежское УФАС появился новый руководитель 

Вести Воронеж 30 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Главой ведомства назначили Дениса Чушкина. Главой воронежского УФАС стал Денис Чушкин, который исполнял обязанности руководителя с февраля 2018 года. Информацию о назначении Дениса Чушкина корреспонденту «Вести-Воронеж» подтвердили в ведомстве, пояснив, что получили соответствующий приказ. Воронежское управление Федеральной антимонопольной службы оставалось без руководителя почти год. Прежний глава воронежского УФАС Владимир Рохмистров покинул пост 12 апреля. Он ушёл на пенсию. Рохмистров руководил региональным УФАС с августа 2009 года. В июле 2017 года временно исполняющим обязанности главы ведомства назначили Андрея Логошина, который занимал в ведомстве должность начальника информационно-аналитического отдела. Преполагалось, что после истечения испытательного срока Логошин официально станет руководителем УФАС. Однако в феврале 2018 года исполнять обязанности главы назначили другого заместителя руководителя управления, начальника отдела контроля закупок Дениса Чушкина. Его и утвердили в должности. Оксана Грибкова
Фото — сайт Контрольно-счётной палаты Воронежской области
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