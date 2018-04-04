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Семья «девочки в розовом» опровергла получение путевок от губернатора
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Семья «девочки в розовом» опровергла получение путевок от губернатора 

ИД «Собеседник» 24 минуты назад
Семья пригрозившей губернатору Подмосковья девочки из Волоколамска рассказала о приглашении посетить Нидерланды.
Ранее Sobesednik.ru писал, что губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что власти Подмосковья оплатили десятилетней «девочке в розовом», которая прославилась после видео с митинга в Волоколамске, и ее семье экскурсию на предприятие по переработке мусора в Нидерланды.
Однако, как сообщила телеканалу «Дождь» мама героини скандального ролика, их семья не получала никаких путевок от подмосковных властей.
Она также подчеркнула, что разговор о поездке в Нидерланды заходил, но инициатором выступала голландская сторона, а не губернатор Московской области.
«Мне пока лично ничего не дали. На руках нету ничего, паспорт у меня в паспортном столе, потому что закончился срок действия. Разговор про путевки был, не отрицаю, но я с географией не очень хорошо дружу. Мне было сказано, что голландцы, которые собираются у нас здесь работать, якобы предлагают нам с ребенком съездить к ним и посмотреть, как они перерабатывают мусор. Никакой конкретики не было», — рассказала женщина телеканалу.
ИД «Собеседник»: последние новости
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