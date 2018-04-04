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Пригрозившую губернатору Подмосковья девочку отправили в Нидерланды
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Пригрозившую губернатору Подмосковья девочку отправили в Нидерланды 

ИД «Собеседник» 29 минут назад
Власти Московской области оплатили десятилетней девочке из Волоколамска экскурсию в Нидерландах.
Sobesednik.ru ранее писал о том, что организатора митинга в Волоколамске Артема Любимова арестовали на 15 суток.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал о том, что власти Подмосковья оплатили десятилетней «девочке в розовом» и ее семье экскурсию на предприятие по переработке мусора в Нидерланды.
«Мы общаемся с семьей, они сейчас уезжают в Голландию, чтобы посмотреть, как там проводится переработка мусора, что за технологии. Они едут на экскурсию за наш счет». — сказал Воробьев.
Напомним, «девочка в розовом» стала известна в интернете благодаря фото, на котором она пригрозила жестом губернатору Московской области.
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