Пригрозившую губернатору Подмосковья девочку отправили в Нидерланды

Sobesednik.ru ранее писал о том, что организатора митинга в Волоколамске Артема Любимова арестовали на 15 суток.

«Мы общаемся с семьей, они сейчас уезжают в Голландию, чтобы посмотреть, как там проводится переработка мусора, что за технологии. Они едут на экскурсию за наш счет». — сказал Воробьев.

Напомним, «девочка в розовом» стала известна в интернете благодаря фото, на котором она пригрозила жестом губернатору Московской области.