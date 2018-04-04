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Страсти по Пушкина: челябинцы живут в домах-призраках
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Страсти по Пушкина: челябинцы живут в домах-призраках 

РИА «ФедералПресс» 34 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Мы никому не нужны»
Дом номер 69 по улице Пушкина был построен 90 лет назад. Впрочем, у хозяев квартир настроение не праздничное: в подарок на юбилей они получили уведомление от управляющей компании «Созвездие», которая работала с ними долгие годы, о расторжении договора с 10 марта. Однако, говорят жители двухэтажки, их двор до сих пор по утрам убирает дворник, по вызову приходил сантехник, а значит УК продолжает работать.
(скан заявления Созвездия)
Жильцы говорят, что платежи «Созвездие» до сих пор принимает. Впрочем, в большинстве случаев собственники квартир ведут расчет непосредственно с поставщиками коммунальных ресурсов, а управляйкам платят за ремонт и содержание домов. При этом качество работ не устраивает жильцов: стены покосились, потолки обваливаются, в ванных комнатах появился грибок.
«Мы оказались никому не нужны! Мы своими силами как могли делали ремонт. А недавно узнали, что есть документы, согласно которым у нас с 2009 по 2012 годы был произведен капитальный ремонт, что якобы сделали крышу, поменяли все трубы и электрику. Но никого здесь не было, никто ничего не делал. Недавно нам сообщили, что в нашем доме запланирован капремонт на 2037-43 годы, но он ведь идет под снос. Мы требуем, чтобы нам перестали начислять взносы в фонд капремонта, а дома признали ветхо-аварийными и поскорее расселили», — рассказала «ФедералПресс» жительница дома 69 по улице Пушкина Людмила Ломакина.
Ни ломать, ни строить
Расселить обещают. Недавно жильцам домов по улице Пушкина и Советской, где есть аналогичные проблемы, на просьбы о помощи из мэрии Челябинска пришел ответ о том, что еще в 2015 году была утверждена документация по планировке территории в границах улиц Свободы, Плеханова, Пушкина и Тимирязева. На этом участке городские власти хотят построить новые дома. «Утвержденный документацией по планировке территории предусмотрен снос жилого дома №69 по улице Пушкина в Советском районе города Челябинска в целях освоения территории под многоэтажную жилую застройку. Информация о сроках освоения территории и сносе вышеуказанного жилого дома в КГА г. Челябинска отсутствует», — говорится в ответе заместителя председателя комитета градостроительства и архитектуры администрации Челябинска Николая Ющенко.
А не обозначены эти сроки, как выяснилось, по причине отсутствия застройщика, который занялся бы тем самым освоением территории, а соответственно и расселением бараков. «Приходили представители одного, потом другого, третьего застройщика, обещали нас переселить, но потом их планы менялись, и мы так и остаемся здесь. У меня уже мебель куплена для новой квартиры», — рассказала Ломакина.
В ожидании сноса Людмила Ломакина и ее соседи ломают голову, как жить в старом доме без управляющей компании. Особенно люди боятся наступления следующей зимы, когда могут возникнуть проблемы с ненадежным коммунальным оборудованием, которое теперь непонятно, кто будет обслуживать. «Наши дома старые, управляйкам невыгодно браться за них: жильцов мало, сборы небольшие, при этом работы много», — переживают челябинцы.
Фото предоставлено депутатом Государственной Думы Анатолием Литовченко.
Глухая оборона
Попасть на прием к директору УК «Созвездие» и получить его пояснения, а может быть даже убедить не бросать старые дома, челябинцы, говорят, не могут. По словам Людмилы Ломакиной, записаться на прием непросто.
Между тем, жильцы еще нескольких домов, в том числе по улицам Советской и Привокзальной, обратились с аналогичными проблемами к депутату Госдумы Анатолию Литовченко. «Порядка 400 домов в Челябинске остались без управляющих компаний. Особенно остро проблема стоит в Советском районе — от жителей получил несколько коллективных обращений. В частности, речь о домах по улицам Пушкина и Привокзальной. В УК объясняют, что дома нерентабельны и от дальнейшего обслуживания отказываются. Жильцы по причине малочисленности и маленького уставного фонда самостоятельно управлять жильем не могут. Получается замкнутый круг», — прокомментировал он ситуацию. Парламентарий направил главе Челябинска Евгению Тефтелеву обращение с просьбой решить данную проблему.
Копия предоставлена Анатолием Литовченко.
Получить комментарий директора управляющей компании «Созвездие» Андрея Слободчикова о причинах отказа от управления несколькими домами пока не удалось и журналистам: секретарь заявляет о его занятости. Редакция «ФедералПресс» направила письменный запрос.
Между тем, в пресс-службе мэрии заявили, что не подтверждают наличие в городе четырехсот домов, оставшихся без управляющих компаний. По данным управления ЖКХ, их меньше.
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