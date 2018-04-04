Металлурги отмечают ряд положительных сторон новой ЦМР

Он выделил технологию долгосрочного тарифообразования, которая положительно влияет на снабженческую и сбытовую политику предприятия. А также позволит минимизировать издержки и прогнозировать уровень транспортной составляющей на более длительный период. К сильным сторонам документа он отнес такие меры, как повышение конкурентоспособности железнодорожного транспорта путем сокращения сроков поставки, увеличение сохранности грузов и предоставление долгосрочных скидок.

Также ассоциация отнесла к положительным моментам создание институтов частных перевозчиков и выведение локомотивной составляющей из тарифа на перевозку. «Данная мера привлечет дополнительные инвестиции в эту отрасль и создаст возможность конкуренции», — заключил он.