Юрлицам могут разрешить регистрироваться по адресу почты

Минэк разрабатывает законопроект, позволяющий вновь созданным юрлицам использовать адрес почтового отделения для регистрации. Они также смогут использовать его для контаков с госорганами, если корреспонденция должна быть в бумажном виде. Нововведение нацелено на снижение трат малого и микробизнеса, только начинающего работу.

Нынешние требования, по мнению ведомства, создают дополнительные трудности для бизнесменов, связанные с арендой помещения. Особенно важен этот вопрос для компаний, которым не нужны помещения для производства или офисы.