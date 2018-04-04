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Юрлицам могут разрешить регистрироваться по адресу почты
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Юрлицам могут разрешить регистрироваться по адресу почты 

Время бухгалтера 2 часа назад
Минэк разрабатывает законопроект, позволяющий вновь созданным юрлицам использовать адрес почтового отделения для регистрации. Они также смогут использовать его для контаков с госорганами, если корреспонденция должна быть в бумажном виде. Нововведение нацелено на снижение трат малого и микробизнеса, только начинающего работу.
Нынешние требования, по мнению ведомства, создают дополнительные трудности для бизнесменов, связанные с арендой помещения. Особенно важен этот вопрос для компаний, которым не нужны помещения для производства или офисы.
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