Жители пятиэтажки в Ликино‐Дулеве страдают от протекающей крыши

Потепление на улице обернулось для жильцов пятиэтажки в Ликино‐Дулеве катаклизмами в квартирах. С крыши прямо на проводку стала течь вода.

Протекает крыша уже не первый год, коммунальщики решить проблему не в силах. Кладут заплатки, но локальный ремонт не помогает.

Съемочная группа «360» отправилась в управляющую компанию, чтобы сообщить директору о проблемах. Руководитель уверяет, что кровле нужен капремонт.

Я сделала все, что могу, я сделала локальный ремонт, который не помогает, потому что происходит затекание. Я еще раз выйду на эту кровлю, я буду ее ремонтировать хоть 10 раз — Марина Гусева , директор УК.

Отказываться от ремонта не стали, обещали устранить протечки в ближайшие сутки. Впереди — экспертиза состояния крыши и письма в администрацию с просьбами провести капремонт.

Подробности — в сюжете «360».