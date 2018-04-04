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Жители пятиэтажки в Ликино‐Дулеве страдают от протекающей крыши
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Жители пятиэтажки в Ликино‐Дулеве страдают от протекающей крыши 

360tv.ru 36 минут назад
Фото: 360tv.ru
Потепление на улице обернулось для жильцов пятиэтажки в Ликино‐Дулеве катаклизмами в квартирах. С крыши прямо на проводку стала течь вода.
Протекает крыша уже не первый год, коммунальщики решить проблему не в силах. Кладут заплатки, но локальный ремонт не помогает.
Съемочная группа «360» отправилась в управляющую компанию, чтобы сообщить директору о проблемах. Руководитель уверяет, что кровле нужен капремонт.
Я сделала все, что могу, я сделала локальный ремонт, который не помогает, потому что происходит затекание. Я еще раз выйду на эту кровлю, я буду ее ремонтировать хоть 10 раз  — Марина Гусева, директор УК.
Отказываться от ремонта не стали, обещали устранить протечки в ближайшие сутки. Впереди — экспертиза состояния крыши и письма в администрацию с просьбами провести капремонт.
Подробности — в сюжете «360».
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