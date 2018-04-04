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Вандалы постарались: затопленный фекалиями подвал в доме на Яграх очистили после шума в соцсетях
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Вандалы постарались: затопленный фекалиями подвал в доме на Яграх очистили после шума в соцсетях 

29.ru 37 минут назад
Фото: 29.ru
Информационный шум помог жителям многоэтажки на северодвинских Яграх. После публикации в соцсетях проблему с утопающим в фекалиях подвале решили буквально за вечер. Как пояснили в управляющей организации, ответственной за здание на улице Бутомы, 2, причиной коммунального ЧП стал разрушенный трубопровод.
— Внеочередной осмотр подвала прошел в тот же день после публикации в социальных сетях. Управляющей организацией установлено разрушение трубопровода фекальной канализации вследствие вандальных действий. С января по февраль устранено два засора, проведена дезинфекция подвального помещения. Причиной засоров являлись посторонние предметы в трубопроводе, — пояснила директор СМПУ «ПЖКО „Ягры“ Татьяна Салабаева.
Сейчас специалисты проводят работы по восстановлению разрушенного трубопровода. Жильцы квартиры, в которой завелись мухи и стоял жуткий запах, проверили подвал. Там оказалось действительно чисто.
— Поправили, всё поставили, всё убрали, то, что было навалено. Но где тут вандальные действия? Трубам много лет, они гнилющие насквозь. Целый день дворники и сантехники орудовали вокруг дома, — рассказали жильцы.
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