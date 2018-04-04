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Собственников полигонов ТБО Подмосковья оштрафуют за нарушение экологических норм
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Собственников полигонов ТБО Подмосковья оштрафуют за нарушение экологических норм 

ТАСС 1 час назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Собственники мусорных полигонов впервые понесут ответственность за нарушение технологии дегазации и допущение выбросов газа, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в среду в интервью радиостанции «Говорит Москва».
"Обязательно [собственники полигонов] будут нести ответственность. Сегодня они впервые вкладывают деньги в дегазацию (тела полигона — прим. ТАСС) и сбор фильтрата, и во все другие мероприятия, которые помогают обеспечивать безопасность этой свалки", — сказал он.
По словам губернатора, собственники также будут в обязательном порядке платить штрафы, «в частности — „Ядрово“ (мусорный полигон в Волоколамске — прим. ТАСС), которое допустило выбросы свалочного газа из-за нарушения технологии в том числе».
"Они (собственники — прим. ТАСС) инвестируют сегодня миллионы долларов, для того чтобы привести все в соответствие с самыми требовательными нормами", — заключил глава области.
Проблема «Ядрово»
Ситуация вокруг волоколамского полигона получила широкий резонанс после того, как 21 марта 77 школьников обратились к медикам из-за плохого самочувствия. Родители связывали появившиеся симптомы с очередным выбросом свалочного газа с «Ядрово», однако позднее анализы не подтвердили эту версию. Жители провели несколько стихийных и согласованных акций за закрытие свалки в феврале-апреле 2018 года.
"Ядрово" делится на две части (карты): старую и новую. Старую предстоит закрыть для приема отходов 13-14 апреля, ее накроют многослойным «саркофагом» из чистых грунтов и полимерной пленки, прикроют плодородным слоем земли и высадят на ней траву. Новая карта была подготовлена по всем современным требованиями и начнет принимать по 600 тыс. тонн мусора в год с 14 апреля этого года.
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